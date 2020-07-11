به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، با انتشار پیامی جدید و تائید اینکه نامزد شدن «کانیه وست» می تواند آرای سیاه پوستان آمریکا را از صندوق جو بایدن خارج کند، نوشت: این امر (دور کردن سیاه پوستان از اطراف جو بایدن) کار سختی نیست چون جوی فاسد هیچ کاری برای سیاه پوستان انجام نداده است.

به گزارش مهر، در هفته گذشته «کانیه وست» که پیشتر حمایت خود را از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود، به عنوان یک نامزد مستقل وارد رقابت‌های ریاست جمهوری ایالات متحده شد.

کانیه وست از خواننده های جنجالی آمریکا بوده و امیدوار است با اتکا به ۳۰ میلیون دنبال کننده خود در توئیتر بتواند آرا مردمی را در این کشور تصاحب کند. وی علاوه بر خوانندگی در آهنگسازی و طراحی لباس نیز فعالیت دارد.