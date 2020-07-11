محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی به درستی اجرا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری عصر شنبه در پنجاه و دومین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد: فرمانداران موظف هستند با راه اندازی تیم‌های ویژه بازرسی و گشت زنی در سطح شهر و روستاها با افراد و صنوفی که محدودیت‌ها را اجرا نمی‌کنند برخورد کنند.

وی با بیان اینکه اگر محدودیت‌ها به درستی اجرا نشود زنجیره انتقال بیماری کرونا قطع نمی‌شود و آمار ابتلاء هر روز بیشتر خواهد شد خواستار همراهی و همکاری مردم در زمینه اجرای محدودیت‌های کرونایی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به وضعیت هشداری استان نسبت به افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا گفت: استان آذربایجان غربی یکی از استان‌هایی است که بیماری کووید ۱۹ در آن شعله ور شده است.

جواد آقازاده درباره ثبات ایجاد شده در استان افزود: تعداد افراد بستری کووید ۱۹ با تعداد افراد ترخیص شده در استان به طور تقریبی یکسان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره وضعیت شیوع بیماری در استان گفت: با بررسی‌های انجام شده ۹ درصد جمعیت استان بالای ۶۰ سال سن دارند. این در حالی است که ۷۹.۳ درصد سن افراد فوت شده با بیماری کووید ۱۹ بالای ۶۰ سال بوده و ۴۱ درصد بستری‌های استان نیز در همین محدوده سنی قرار دارند.

آقازاده افزود: با مدیریت و کنترل افراد بالای ۶۰ سال در استان، می‌توانیم به موفقیت بسیار بزرگی در زمینه کاهش بستری‌ها و فوتی‌های استان دست یابیم.

وی درباره اهمیت توانبخشی بیان کرد: توانبخشی و تشخیص به موقع دو راهکار اصلی کاهش تلفات جانی بیماری کووید ۱۹ به حساب می‌آید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره وضعیت عمومی نماینده مردم ارومیه گفت: وضعیت عمومی دکتر جلال زاده خوب بوده و با پروتکل وزارت بهداشت، تحت درمان هستند.