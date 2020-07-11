دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا (یکشنبه) با رهبر معظم انقلاب به صورت ویدئو کنفرانس دیدار می‌کنند.

این دیدار اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب است.