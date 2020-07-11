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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۱۸

به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شود؛

دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا (یکشنبه) با رهبر معظم انقلاب به صورت ویدئو کنفرانس دیدار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا (یکشنبه) با رهبر معظم انقلاب به صورت ویدئو کنفرانس دیدار می‌کنند.

این دیدار اولین دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب است.

کد مطلب 4971493

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