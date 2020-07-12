ساخت و ساز غیرمجاز در موقوفات زراعی گلپایگان

حجت الاسلام نصیرالاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مستاجرین متخلف در صحرای «لهرامش» گلپایگان اخطار می‌دهم که از هر گونه تغییر کاربری در موقوفات خودداری کنند؛ در مقابله با تغییر کاربری موقوفات زراعی به باغ تالار و رستوران و مسکونی و خدماتی و تجاری هیچ گونه اغماضی نداریم و به شدت مخالف آن هستیم چراکه این مناطق جای تولید و زراعت و دامداری است.

وی افزود: اگر زمینی به صورت استثنایی قرار است تغییر کاربری داده شود باید از سوی دستگاه مربوطه مانند جهاد کشاورزی مجوز آن صادر شود تا در کمیسیون استانی پس از اینکه موقعیت موقوفه بررسی شد با یک سری شرایط خاص مجوز داده شود چون شرایط کمیسیون اوقاف به دلیل حمایت از تولید بسیار سخت‌گیرانه است.

از تولید و زراعت و دامداری در منطقه «لهرامش» گلپایگان دفاع می‌کنیم

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان تأکید کرد: از تولید و زراعت و دامداری در منطقه «لهرامش» گلپایگان دفاع می‌کنیم چون هدف خدمت به شهرستان است، از سویی مخالف دلال بازی و نقل و انتقال بی‌رویه و بدون مجوز و رفتارهای افسار گریخته برخی دلالان و بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر گلپایگان هستیم و به رئیس اصناف و اداره صمت گلپایگان اعلام کردیم که اگر این‌ها به قانون تمکین نکنند برخوردهای حقوقی و قضائی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امسال تمام ساخت و ساز خلافِ دستورالعمل جهاد و اوقاف تخریب می‌شود و در این زمینه به دادستان گلپایگان در راستای برخورد و تخریب ساخت و سازهای موقوفه که نزدیک به ۳۰ مورد هستند نامه‌ای نوشتم که از جمله آنها موقوفه میرزا یحیی‌خان در منطقه «لهرامش» و مابقی در شهر گلپایگان است.