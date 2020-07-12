رقابت سردار آزمون با سه مهاجم برای حضور در تیم آث میلان

به گزارش خبرنگار مهر، «نیکولو سکارینی» روزنامه نگار ورزشی ایتالیا آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی باشگاه آث میلان را تشریح کرد.

سکارینی با تاکید بر اینکه جدایی «زلاتان ابراهیموویچ» از میلان تقریب قطعی شده است، گفت: تلاش های میلان بیشتر روی خط حمله متمرکز است تا بازیکن دیگری را جایگزین ابراهیموویچ کنند. در صدر لیست خرید، «یوویچ» قرار دارد ولی برای جذب او مشکلاتی با باشگاه رئال ایجاد شده است.

این خبرنگار افزوده است: «ولاهوویچ» از فیورنتینا گزینه دیگری است ولی فعلا اقدامی برای او صورت نگرفته است. همچنین باید توجه داشت که باشگاه لایپزیش آلمان قرارداد «پاتریک شیک» را که قرضی به این تیم رفته بود، تمدید نکرده. بازیکن دیگری که وارد لیست «رانگنیک» سرمربی میلان شده، سردار آزمون است؛ مهاجمی که در تیم زنیت روسیه بازی می کند و باشگاه ناپولی قبلا به دنبال او بود.