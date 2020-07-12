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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۰

فرماندار گناوه تاکید کرد؛

سنجش سلامت جسمانی نو آموزان در گناوه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

سنجش سلامت جسمانی نو آموزان در گناوه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی

بوشهر - فرماندار شهرستان گناوه گفت: سنجش سلامت جسمانی نو آموزان در گناوه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در افتتاح پایگاه سنجش سلامت جسمانی نو آموزان در گناوه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از امروز آغاز شد و با توجه به شرایط فعلی کشور به دلیل وجود ویروس کرونا همه پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه برنامه‌ریزی و نوبت دهی به شکلی است که هیچ‌گونه ازدحام و تجمع در این آموزشگاه به وجود نمی‌آید و خانواده‌ها از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشند.

رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان گناوه تصریح کرد: زحمات و تلاش‌های مدیر آموزش و پرورش، کادر آموزشی و اداری قابل تحسین است است و آقای احمدی با ایجاد وحدت و همدلی به‌وجود آورده در سطح مدارس و مجموعه آموزش و پرورش کارها با شور و شوق و کیفیت مطلوب انجام می‌گیرد.

اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: این پایگاه به منظور جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی کشور از طریق تشخیص به موقع مشکلات کودکان فعالیت می‌کند.

وی افزود: اهداف این سنجش پیشگیری از بروز و تجدید بیماری‌های، کمک به بهبود کیفی آموزش، بررسی میزان شیوع اختلالات جسمی و روانی کودکان در بدو ورود به دبستان است.

احمدی تصریح کرد: این پایگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از ۲۲ تیرماه تا پایان مردادماه فعالیت خواهد کرد و در مجموع ۱۲۰۰ نفر از نو آموزان باید در این پایگاه مورد سنجش قرار گیرند.

احمدی اظهار داشت: با توجه به وجود کرونا حساسیت ویژه‌ای در انجام کار با رعایت فاصله اجتماعی و همچنین تمامی پروتکل‌های بهداشتی با ضدعفونی لحظه‌به‌لحظه رعایت می‌شود.

کد مطلب 4971907

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