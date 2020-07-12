به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در افتتاح پایگاه سنجش سلامت جسمانی نو آموزان در گناوه طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان از امروز آغاز شد و با توجه به شرایط فعلی کشور به دلیل وجود ویروس کرونا همه پروتکلهای بهداشتی به صورت کامل رعایت میشود.
وی افزود: خوشبختانه برنامهریزی و نوبت دهی به شکلی است که هیچگونه ازدحام و تجمع در این آموزشگاه به وجود نمیآید و خانوادهها از این بابت دغدغهای نداشته باشند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان گناوه تصریح کرد: زحمات و تلاشهای مدیر آموزش و پرورش، کادر آموزشی و اداری قابل تحسین است است و آقای احمدی با ایجاد وحدت و همدلی بهوجود آورده در سطح مدارس و مجموعه آموزش و پرورش کارها با شور و شوق و کیفیت مطلوب انجام میگیرد.
اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: این پایگاه به منظور جلوگیری از به هدر رفتن سرمایههای مادی و معنوی کشور از طریق تشخیص به موقع مشکلات کودکان فعالیت میکند.
وی افزود: اهداف این سنجش پیشگیری از بروز و تجدید بیماریهای، کمک به بهبود کیفی آموزش، بررسی میزان شیوع اختلالات جسمی و روانی کودکان در بدو ورود به دبستان است.
احمدی تصریح کرد: این پایگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از ۲۲ تیرماه تا پایان مردادماه فعالیت خواهد کرد و در مجموع ۱۲۰۰ نفر از نو آموزان باید در این پایگاه مورد سنجش قرار گیرند.
احمدی اظهار داشت: با توجه به وجود کرونا حساسیت ویژهای در انجام کار با رعایت فاصله اجتماعی و همچنین تمامی پروتکلهای بهداشتی با ضدعفونی لحظهبهلحظه رعایت میشود.
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