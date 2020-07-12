املاک آموزش و پرورش شهرستان دشتستان مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتستان اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش بهترین، بزرگترین و مهمترین نهاد تصمیم گیری محلی برای آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولان در امر مقدس تعلیم و تربیت است اضافه کرد: آموزش و پرورش سنگ بنای آینده کشور است و ارتقا آموزش و پرورش موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

فرماندار دشتستان خواستار استفاده مناسب از ظرفیت معلمان و نخبگان در برنامه‌های آموزش و پرورش شد و بیان کرد: از ظرفیت‌های شهرستان جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش آمادگی لازم برای برگزاری کلاس‌های آموزشی به طور مجازی در سال تحصیلی پیش رو را داشته باشد و در این راستا برنامه ریزی دقیق و هدفمند مدنظر قرار دهد.

نوروزی خاطرنشان کرد: نسبت به بسترسازی مناسب جهت مشاوره مجازی به دانش آموزان کنکوری، برنامه ریزی لازم توسط آموزش و پرورش شهرستان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های شهرستان جهت برگزاری کنکور استفاده لازم به عمل آوریم افزود: مستندسازی املاک آموزش و پرورش در برنامه کاری اداره قرار گیرد و ادارات مربوطه همراهی لازم را داشته باشند.

فرماندار دشتستان تصریح کرد: کمبود نیرو در آموزش و پرورش یکی از مهمترین مواردی است که در بازگشایی مدارس، باید با برنامه‌ریزی مطلوب نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی تاکید کرد: در سنجش دانش آموزان اول ابتدایی رعایت پروتکل‌های بهداشتی به طور دقیق مدنظر باشد.