به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در طرح جدید پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا سه خودرو شاهین، کوییک- اس و ساینا- اس نیز به بازار عرضه خواهند شد.

در این طرح خودرو شاهین با پیش‌پرداخت ۸۰ میلیون تومان و موعد تحویل اسفندماه ۹۹، کوییک- اس با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و موعد تحویل بهمن و اسفند ۹۹ و خودرو ساینا- اس با پیش‌پرداخت ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و موعد تحویل دی، بهمن و اسفند ۹۹ عرضه خواهند شد.

بر اساس این گزارش، قیمت نهایی خودروها در طرح پیش‌فروش مذکور در زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان مشخص خواهد شد و مشتریان و علاقه‌مندان می‌توانند جهت مشارکت در طرح فوق، از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۳ تیرماه تا چهارشنبه ۲۵ تیرماه به‌مدت سه روز و به‌صورت شبانه‌روزی ثبت‌نام کنند.

مشتریان پس از ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام خواهند کرد.

ضمناً متقاضیانی که در خردادماه سال جاری جهت شرکت در روش فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله نسبت به ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کرده‌اند و از منتخبان دو طرح مذکور نبوده‌اند، نیازی به دریافت مجدد کد کاربری و کلمه عبور ندارند و منتخبان دو طرح قبلی هم امکان مشارکت در این طرح را نخواهند داشت.

در این طرح نیز همچون سایر طرح‌ها، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام کنندگان اعمال خواهد شد و حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم هستند.

امکان صلح و انتقال خودرو به‌صورت وکالتی وجود ندارد. متقاضیان طی ۴۸ ماه گذشته نباید ثبت‌نام و صدور فاکتور از دو شرکت سایپا و ایران خودرو داشته باشند.

متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال یا فاقد گواهینامه رانندگی هستند در صورت اقدام به ثبت‌نام، ضمن لغو ثبت‌نام آنان، تا سه سال امکان ثبت نام در بخشنامه‌های فروش دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو را نخواهند داشت.

شماره تلفن همراه، شماره کارت، شماره حساب بانکی و شماره شبا که وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می‌شود الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد.

کد پستی متقاضی ثبت‌نام کننده و کد نمایندگی انتخابی باید از یک استان بوده و در صورتی‌که مشتری حداکثر سه ماه پس از تاریخ تحویل خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی مجاز سایپا مراجعه نکند، کارت گارانتی خودرو غیرفعال خواهد شد.

طرح پیش‌فروش مذکور با قیمت غیرقطعی بوده و هیچ گونه مبلغی به‌عنوان پیش‌دریافت، تا قبل از اعلام اسامی منتخبان در قرعه‌کشی اخذ نخواهد شد.

ظرفیت ثبت‌نام در روش پیش‌فروش متناسب با برنامه تولید گروه خودروسازی سایپا است و فهرست نهایی انتخاب‌شدگان از طریق سایت فروش اینترنتی سایپا و ارسال پیامک ظرف سه روز پس از اتمام قرعه‌کشی اعلام خواهد شد.

پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، منتخبان باید ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به واریز وجه علی‌الحساب پیش‌پرداخت قیمت خودرو اقدام کنند و در صورت عدم تکمیل وجه در موعد مقرر، ثبت‌نام اولیه متقاضی منتخب‌شده ابطال خواهد شد.