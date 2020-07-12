تخت های ویژه بیماران مبتلا به کروناویروس در شیراز افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر مهرزاد لطفی در نشست ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کرونا، گفت: با توجه به روند افزایشی مبتلایان به کروناویروس در فارس و ضرورت ارائه خدمات با کیفیت بیمارستانی، تلاش می‌شود تا با افزایش تخت‌های عادی و ویژه، تمام ظرفیت‌های بیمارستان‌ها استفاده شود.

او آمار بالای تعداد مبتلایان استان و روند افزایشی این آمار را نشان از بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با کروناویروس عنوان کرد. دکتر لطفی بیان کرد: در نشست دیروز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یک دانشگاه موفق و قوی در مدیریت بیماری کووید ۱۹ یاد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیریت مناسب و موفق مجموعه دانشگاه در مدیریت بیماری کووید ۱۹ را مدیون تلاش مسؤولان، فداکاری کارکنان، ایجاد ۹ مرکز درمان سرپایی کرونا، آمار بالای تست و بیماریابی عنوان کرد.

او در این نشست بیان کرد: لازم است با توجه به افزایش مبتلایان در شهرستان لامرد، مهر و اشکنان، تیمی متشکل از بهداشت و درمان برای بررسی دلیل افزایش تعداد مبتلایان و ارزیابی رعایت پروتکل‌های بهداشتی به این مناطق اعزام شوند.

دکتر لطفی فعالیت مراکز ۱۶ ساعته، آزمایشگاه‌های تشخیصی کووید ۱۹، تعداد تخت‌های عادی و ویژه بیمارستانی، وضعیت بیماری کووید ۱۹ در شهرستان‌های استان و اقدامات کارگروه‌های مختلف ستاد دانشگاهی را مورد بررسی قرار داد.

رئیس دانشگاه بر حفظ سلامت کارکنان مجموعه دانشگاه به ویژه تیم‌های درمانی درگیر با کروناویروس تاکید کرد و گفت: لازم است به صورت مستمر و منظم توزیع مناسب لوازم حفاظت فردی در مقابله با کروناویروس مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

او یادآور شد: استفاده از ماسک برای کارکنان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری کووید ۱۹ الزامی است.

در این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن بررسی وضعیت اقدامات شهرستان‌های استان در مقابله با کووید ۱۹، دستورات لازم را برای انجام اقدامات پیشگیرانه و ارائه خدمات مناسب به بیماران صادر کرد.

دکتر لطفی بر استفاده عمومی مردم از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، دوری از تجمعات و پرهیز از ترددهای غیر ضروری برای پیشگیری از ابتلاء به کروناویروس تاکید کرد.

در این نشست ضمن ارائه گزارش تصویری از فعالیت‌های ستاد دانشگاهی مدیریت بیماری کرونا؛ از سوی معاونان و مسؤولان دانشگاه در خصوص وضعیت بیمارستان‌ها، تخت‌های عادی و ویژه، میزان تجهیزات و ملزومات پزشکی، نوبت کاری پزشکان و پرستاران، وضعیت سلامت کارکنان مجموعه دانشگاه، تریاژ و اعزام بیماران، فعالیت بیمارستان پشتیبان، پیش بینی افزایش تخت‌های بیمارستانی، توضیحاتی ارائه شد.