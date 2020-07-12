گسترش اسلام در فضای بین المللی از مبانی اصلی دین است

یحیی جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آموزه‌های دینی، ذات اسلام توسعه‌گرا و بسط پذیر است اما پس از رحلت پیامبر (ص) یک خوانش مطرح شد که گسترش اسلام یعنی گسترش خاک بنابراین آنها سرزمین‌های پیرامون جهان اسلام را فتح کردند و تصور کردند که این به معنی گسترش اسلام است.

وی با بیان اینکه هدف ما شناساندن حقیقت اسلام است، افزود: این نگاه اهل بیت (ع) که موظفیم اسلام را بسط دهیم، همانا یکی از مؤلفه‌ها و مبانی اصلی ما در فضای بین‌الملل است.

این پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه ایدئولوژی و استراتژی سبب شدند ما در فضای بین‌الملل حضور داشته باشیم، تصریح کرد: مؤلفه ایدئولوژیک، بسط آموزه‌های اسلامی است و نگاه راهبردی هم بحث صدور انقلاب است که گاهی عرب‌ها از آن با عنوان تصدیر الثوره یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر در مقیاس بین‌المللی نیازهای روز جهان را بشناسیم بر اساس آن فعالیت خواهیم کرد، افزود: مساله مهم دیگر دیدزیست بوم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام جهانگیری با بیان اینکه حضور دین و معارف اهل بیت (ع) در فضای بین‌الملل متأسفانه یک «نگاه دینی – تبلیغی» است، اظهار داشت: حضور ما در خارج کشور بیشتر با «رویکرد فرهنگی _ تبلیغی» بوده یعنی در بهترین وضعیت در مراکز اسلامی و مراکز دینی حاضر شدیم اما در مراکز آکادمیک حضور نیافتیم.

وی بیان کرد: در عرصه برون‌مرزی به جای آنکه رویکرد ما دانشگاهی و علمی باشد باید رویکرد فرهنگی _ تبلیغی را انتخاب کرده و این رویکرد سبب شده تا نگاه بیرونی‌ها هم به ما بر همین اساس باشد.

مبلغ بین المللی حوزه علمیه قم گفت: کرسی‌های مطالعات اصول فقه، کرسی‌های شیعه شناسی و کرسی‌های مطالعات قرآن در دنیا باید مورد توجه قرار گیرد.