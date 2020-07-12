به گزارش خبرنگار مهر، صادق جلیلی عصر امروز در نشست خبری هفته تأمین اجتماعی، اظهار کرد: قطعاً شیوع ویروس کرونا بر خدماترسانی تأمین اجتماعی در حوزه درمان تأثیر گذاشته است و بیمارستان امیرالمؤمنین در اهواز که مرکز اصلی خدماترسانی است و یا بیمارستان آبادان فقط بیماران کرونایی را پذیرش میکنند.
وی افزود: سال گذشته ۲۰۹ هزار مورد کیت دندانپزشکی داشتیم ولی امسال فعالیت چندانی در این زمینه فعالیت نداشتیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی برای اهواز چند دستگاه ونتیلاتور در اختیار گذاشت و برای ماهشهر نیز شرکتهای پتروشیمی برای راهاندازی بخش دوم کرونا تعدادی از این دستگاهها را تهیه کردند.
جلیلی عنوان کرد: ۲۵۰ نفر از پرسنل تأمین اجتماعی به کرونا مبتلا شدند و برخی از آنها در بیمارستان بستری و وضعیت خوبی ندارند چرا که به دلیل شغل خود و تماسهای بیش از حد در محیطهای درمانی آلوده شدند و از همه درخواست داریم که به کادر درمان کمک بیشتری داشته باشند چون قرار است که همه با هم کرونا را شکست بدهیم نه اینکه همه با هم کادر درمان را شکست بدهیم.
وی با اشاره به اینکه برخی از کارکنان بخش درمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل کرونا فوت شدند، یادآور شد: مشکل اصلی بخش درمان عمدتاً خستگی پرسنل و نیروی انسانی و کمبود نیروهای متخصص درمانی در سطح استان است که در این راستا سازمان مجوز جذب موقت را برای موضوع کرونا داد ولی یک پرستار یا رشتههای دوره دیده تخصصی را در استان نداریم که بتوانیم به صورت موقت آنها را جذب کنیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان بیان کرد: بیمارستانهای موجود مخصوص بیماران تنفسی ساخته نشدند به عنوان نمونه دستگاههای اکسیژن سازی که بیمارستانها دارند جوابگوی حالت عادی نیاز بیماران بوده ولی وقتی ۹۰ بیمار تنفسی که باید در هر دقیقه ۱۰ لیتر اکسیژن دریافت کنند را همزمان در بیمارستان بدون سابقه در این زمینه بستری کنند، قطعاً دچار مشکل میشود.
وی اضافه کرد: تعامل با مراکز دانشگاهی که اطلاعات بروزتری دارند یکی از نیازهایی بود که با دعوت از پزشکان فوق تخصص دانشگاهی در مراکز تأمین اجتماعی این معضل هم برطرف شده است که برخی از فوق تخصصهای دانشگاهی در مراکز تأمین اجتماعی ویزیت بیماران را انجام میدهند که روند درمان و رسیدگی به این بیماران رضایتبخش است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه مورد اعزام بیمار کرونایی به خارج از استان به خاطر کمبود تخت نداشتیم، گفت: عمدهترین مشکل بحث «اکسیژن سازها» بود که در حال جایگزینی دستگاههای جدید با قدیم هستیم که البته هزینه خرید این دستگاهها نیز خیلی کم نیست.
جلیلی با اشاره به اضافه شدن ۱۰۰ تخت آی. سی. یو به بیمارستان گلستان، بیان کرد: تأمین اجتماعی خوزستان ۸۶ تخت را در بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز، ۵۰ تخت را در بیمارستان آبادان، ۴۰ تخت را در بیمارستان ماهشهر و ۳۵ تخت را در بیمارستان بهبهان برای درمان بیماران کرونایی اختصاص داد.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی متولی اصلی کروناست، ادامه داد: آمار بستری در بیمارستانهای تأمین اجتماعی نیز از ۱۵ تیرماه امسال روند کاهشی داشته است که این موضوع طبیعتاً نشاندهنده نزولی بودن سیر ابتلای مردم به کرونا در استان است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به بروز شدن پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی و مؤسسات طرف قرارداد بخش درمان تأمین اجتماعی خوزستان گفت: از مسئولان درخواست داریم تا زمینه دریافت مطالبات از شرکتها و مؤسسات را نیز فراهم کنند تا تأمین اجتماعی نیز برای پرداخت بدهیهای خود با مشکل مواجه نشود.
جلیلی با اشاره به پیشرو بودن تأمین اجتماعی در زمینه خدمات الکترونیک، یادآور شد: بحث نسخه الکترونیک ابتدا از تأمین اجتماعی کلید خورد و بعداً وزارت بهداشت نیز به این کار گرایش پیدا کرد که به دنبال الکترونیکی شدن پروندهها هستیم تا رد و بدل شدن پروندهها حذف شود ولی بررسیهای کارگاهی از روی ناچاری فیزیکی و حضوری باقی میماند.
وی به خرید ۴.۵ میلیارد تومان اقلام بهداشتی مقابله با کرونا از جمله ماسک، دستکش و الکل اشاره و عنوان کرد: در سهماهه نخست امسال ۳۱۳ میلیارد تومان پرداخت به مؤسسات و مراکز دانشگاهی طرف قرارداد پرداخت شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان خبر داد: کلنگ زنی توسعه پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر با دو هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا و اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی، راهاندازی بیمارستان دزفول با ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی (در هفته دولت)، توسعه بیمارستان شوشتر با پنج هزار و ۴۰۰ مترمربع زیربنا و ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی (در دهه فجر)، افتتاح درمانگاه تخصصی بیمارستان امیرالمؤمنین با زیربنای دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و رخت شور خانه این بیمارستان با ۶۰۰ مترمربع زیربنا و چهار میلیارد تومان اعتبار از جمله پروژههای سال جاری است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان در پایان بیان کرد: تعمیرات اساسی و هتلینگ بخش کودکان بیمارستان امیرالمؤمنین با ۹۰۰ مترمربع زیربنا و دو میلیارد تومان اعتبار، تعمیرات اساسی و استانداردسازی بلوک زایمان بیمارستان بهبهان با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۶۰۰ مترمربع زیربنا نیز از دیگر پروژههای تأمین اجتماعی در سال جاری است.
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