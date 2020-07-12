واژگونی خودرو در محور پیشوا-ورامین/یک نفر مصدوم شد

اصغر آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف زنجیره‌ای ۴ خودرو و واژگونی پراید در محور پیشوا ورامین خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

آزاد در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه امروز به وقوع پیوست که به محض اطلاع نیروهای اتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه محور پیشوا ورامین به علت نداشتن دوربین کنترل سرعت بعضاً دارای مشکلات و حوادث اینچنینی است گفت: ادر مواقع حوادث به دلیل عدم وجود شانه خاکی امکان امدادرسانی سخت است و ماشین‌های امدادی مجبور هستند لاین خلاف را برای امداد رسانی طی کنند.

مسئول عملیات آتش نشانی پیشوا عنوان داشت: خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی نداشتیم فقط یکی از سرنشینان پراید دچار مصدومیت شد که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.