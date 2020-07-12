  1. استانها
  2. تهران
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۰۱

مسئول عملیات آتش نشانی پیشوا خبر داد؛

واژگونی خودرو در محور پیشوا-ورامین/یک نفر مصدوم شد

واژگونی خودرو در محور پیشوا-ورامین/یک نفر مصدوم شد

پیشوا- مسئول عملیات آتش نشانی پیشوا از تصادف زنجیره ای ۴ خودرو و واژگونی پراید در محور پیشوا - ورامین خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

اصغر آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف زنجیره‌ای ۴ خودرو و واژگونی پراید در محور پیشوا ورامین خبر داد و گفت: در این حادثه یک نفر مصدوم شد.

آزاد در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه امروز به وقوع پیوست که به محض اطلاع نیروهای اتش نشانی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه محور پیشوا ورامین به علت نداشتن دوربین کنترل سرعت بعضاً دارای مشکلات و حوادث اینچنینی است گفت: ادر مواقع حوادث به دلیل عدم وجود شانه خاکی امکان امدادرسانی سخت است و ماشین‌های امدادی مجبور هستند لاین خلاف را برای امداد رسانی طی کنند.

مسئول عملیات آتش نشانی پیشوا عنوان داشت: خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی نداشتیم فقط یکی از سرنشینان پراید دچار مصدومیت شد که توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

کد مطلب 4972455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها