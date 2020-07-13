افزایش احتمال ابتلا به آنفلوانزای خوکی در افراد چاق

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه میشیگان آمریکا در این مطالعه دادههای مربوط به بیش از ۱۵۰۰ فرد نیکاراگوئه ای را بررسی کردند.
شرکت کنندگان به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز تحت نظر بودند و از آنها آزمایش خون برای تایید عفونت شان گرفته شد.
آنها دریافتند افراد چاق در مقایسه با افراد غیرچاق دو برابر بیشتر با ریسک ابتلا به عفونت H۱N۱ مواجه هستند. این رابطه در مورد رشته آنفلوانزا فصلی H۳N۲ مشاهده نشد.
در حالیکه مکانیسم ارتباط چاقی با افزایش شدت بیماری هنوز مشخص نیست اما التهاب مزمن هراه با سن افزایش مییابد و با بیماریهای مزمن مرتبط است.
مطالعات مختلفی نشان داده اند که چاقی باعث افزایش التهاب شده و میزان سیتوکین ضدالتهابی را کاهش میدهد. به گفته محققان، چاقی موجب اختلال در روند بهبود زخم میشود و مشکلات تنفسی و افزایش نیاز به اکسیژن بیشتر را به همراه دارد.
«هانا مایر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: «چاقی در جهان به سرعت در حال افزایش است و از دهه ۷۰ تاکنون تقریباً سه برابر شده است. از اینرو میتواند به معنای ابتلا به عفونتهای بیشتر باشد.»
اخیراً محققان هشدار داده اند که گونه جدید H۱N۱ در خوکها در چین دارای پتانسیل همه گیری است.
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