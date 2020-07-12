محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده که از این تعداد ۲۹ نفر از اردبیل، ۶ نفر پارس آباد، ۷ نفر مشگین شهر و ۲ نفر از خلخال است.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۳۵ نفر است، افزود: از این تعداد ۴۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۵ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: علی رغم تأکیدات روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی متأسفانه شهرستان اردبیل به وضعیت قرمز بازگشت و در شهرستان نمین نیز این وضعیت بحرانی حاکم است لذا حل این مشکل نیازمند توجه بیش از پیش مردم به رعایت نکات بهداشتی و عدم حضور در تجمعات است.

رضایی بنا تصریح کرد: هم استانی‌ها گرامی در صورت مواجهه با مشکلات تنفسی مستقیماً به بیمارستان امام خمینی مراجعه نکنند چرا که این مراجعات آمار ابتلاء را افزایش می‌دهد لذا توصیه می‌شود افراد مشکوک برای تست و آزمایشات اولیه به نزدیک‌ترین درمانگاه محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی ادامه داد: موکدا توصیه می‌شود مردم از حضور در تجمعات و اماکن مسقف پر تجمع خودداری کرده و از برگزاری مراسمات و مجالس عروسی و مجالس ترحیم پرهیز کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از ممنوعیت برگزاری مجالس عروسی خبر داد و بیان کرد: بر اساس اطلاعیه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با هدف تأمین سلامت مردم از تاریخ سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزاری هر گونه مراسم مربوط به ازدواج از جمله عقد و عروسی در تالارها و سالن‌ها ممنوع اعلام شد.

رضایی بنا افزود: برگزاری هر گونه مراسم و تشریفات مربوط به فوت مانند لیله الدفن (شام غریبان)، ترحیم و… در اماکن عمومی، مساجد، تالارها، سالن‌ها و حتی منازل ممنوع است و مراسم تدفین فقط در آرامستان‌ها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

وی گفت: تمامی محدودیت‌های اعمال شده صرفاً در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه و بازگشت استان به وضعیت سفید و مطلوب است که این مهم نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مخصوصاً همکاری مضاعف مردم است.