به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان‌بابایی یکشنبه‌شب در نشست ستاد کرونای استان بوشهر اظهار داشت: در راستای مقابله با کرونا تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و شاهد تلاش شبانه‌روزی فعالان عرصه سلامت برای نجات جان هم‌وطنان هستیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ روشی برای درمان کرونا کشف نشده است خاطرنشان کرد: هم‌اکنون از داروهای درمان بیماری‌های ویروسی شبیه به ویروس کرونا برای درمان این بیماری نیز استفاده می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به جمع‌آوری مطالعات و پیشرفت‌های پزشکی درباره کرونا اضافه کرد: ۴۰ استاد پزشکی کشور در کمیته‌ای تمام مطالعات پیشرفت پزشکی در حوزه کرونا را جمع‌آوری می‌کنند.

تأمین کمبودهای بیمارستانی

وی با اشاره به اینکه درمان‌ها و تولید داروهای مؤثر درمان بیماران کرونایی در کشور وجود دارد بیان کرد: ایران یکی از سه چهار کشور برتر دنیا در زمینه تحقیقات پزشکی مقابله با کرونا است.

جان‌بابایی از تلاش ویژه برای تأمین کمبودهای بیمارستانی استان بوشهر خبر داد و افزود: با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، تا آخر هفته جاری نیاز بیمارستان‌های بوشهر در تأمین دستگاه ونتیلاتور و تجهیزات کمک تنفسی برطرف می‌شود.

وی با اشاره به ارائه سفارش ساخت دو هزار دستگاه کمک تنفسی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ادامه داد: مشکل تأمین دستگاه‌های اکسیژن‌ساز در کشور برطرف شده است.

بوشهر بیمارستان جایگزین ندارد

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه کرونا باعث تقویت همدلی و وفاق در کشور شده است گفت: روحانیون تلاش و پیگیری زیادی در کمک به کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه یک سوم بیماران کرونایی استان بوشهر در بخش مراقبت‌های ویژه را جوانان تشکیل می‌دهند تصریح کرد: استان بوشهر بیمارستان جایگزین ندارد و تجهیزات موجود با توجه به موقعیت آن از لحاظ صنعتی و اقتصادی جوابگو نیست.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌های استان بوشهر تأمین خواهد شد افزود: بیمارستان شهدای هسته‌ای بوشهر تا قبل از مهرماه وارد چرخه فعالیت درمانی می‌شود و نگرانی استان بوشهر را برطرف می‌کند.