دیده بان حقوق بشر از سیستم قضایی امارات انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که امارات در ماه می گذشته عبدالله الشامسی یک شهروند عمانی ۲۱ ساله را که از افسردگی و سرطان رنج می برد به حبس ابد محکوم کرده است.

این سازمان اعلام کرد که حکم صادره علیه الشامسی بسیار ظالمانه است چرا که وی در زندان انفرادی به سر برده و توسط نیروهای امنیتی امارات بعد از بازداشت در اوت ۲۰۱۸ در حالی که تنها ۱۹ سال داشت شکنجه شده است.

وی در آن زمان در مقطع دبیرستان در امارات مشغول به تحصیل بود.

مسئولان دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که صدور حکم حبس ابد بر اساس اسناد مشکوک برای مردی که از سرطان رنج می برد نمونه وحشتناکی از ظلم سیستم قضایی امارات به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، مسئولان اماراتی با دادن اطلاعات در خصوص اوضاع الشامسی مخالفت کرده اند.

وی از زمان شدت گرفتن ویروس کرونا در زندانی به سر می برد که این ویروس در آن پخش شده است.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که الشامسی بعد از گذشت یک سال و نیم از بازداشتش در شرایط نادرستی محاکمه شده است.