نرگس عبیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان مصرف خون در بیمارستان‌ها مثل قبل بوده و بیمارانی از جمله عزیزان تالاسمی و بیماران سرطانی به‌طور مستمر به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

وی تصریح کرد: از هم استانی‌های عزیز درخواست می‌کنم با در نظر گرفتن پروتکل‌های بهداشتی در این روزهای کرونایی، به فکر چشم‌انتظاران خون باشند که زندگی آن‌ها به تزریق به‌موقع خون وابسته است.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر گفت: ازآنجایی‌که هر فرد تا سه ماه بعد از اهدا خون، امکان مراجعه به انتقال خون ندارد از این عزیزان تقاضا می‌شود در این مدت با اطلاع‌رسانی و دعوت از سایر هم استانی‌ها، برای اهدا خون، سفیر این رسالت باشند.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر با اشاره به رایزنی‌هایی که انجام‌شده جهت بهبود ذخایر خون افزود طرح غربالگری اهداکنندگان بار اول که فرد در اولین مراجعه به انتقال خون فقط نمونه می‌داد به‌طور موقت متوقف‌شده است و هر فردی پس از مراجعه در صورتی که شرایط اهدا خون داشته باشد، می‌تواند خون اهدا کند.

وی بیان کرد: در انتقال خون همه پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا رعایت می‌شود و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و کرونا باعث نشود اهدای خون مستمر که باعث نجات جان انسان‌های نیازمند است از یادمان برود.

مدیرکل انتقال خون استان بوشهر بابیان اینکه در حال حاضر همه گروه‌های خونی به ویژه گروه‌های خونی منفی موردنیاز هستند خاطرنشان کرد: پایگاه‌های فعال استان در شهر بوشهر در دو نوبت صبح و عصر، دشتستان و گناوه در نوبت صبح آماده پذیرش همشهریان هستند.