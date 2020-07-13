به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابدالی پور امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز طرح غنی سازی اوقات فراغت با عنوان «تابستانه فهما»، گفت: اوقات فراغت فرصت تقویت ارزش‌ها و پرورش استعدادهای جوانان است.

وی، اظهار داشت: طرح غنی سازی اوقاف فراغت با عنوان «تابستانه فهما» در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان آغاز شده است.

اجرای طرح تابستانه فهما» در مساجد

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان، افزود: طرح تابستانه «فهما» شامل سه محور کلی «شبستان فرهنگ»، «شبستان هنر» و «شبستان نوآوری» است که در «شبستان فرهنگ» بخشهای نور، کتاب، رسانه، همدلی و دانش، در «شبستان هنر» بخش‌های سرود، نمایش، فیلم، قلم و ترنج و برای «شبستان نوآوری» بخش‌های کارآفرینی و فناوری را برای بچه‌های مسجد تدارک دیده شده است.

ابدالی پور، بیان کرد: کلاس، کارگاه و مسابقه، زمینه سازی برای تولید اثر و ارائه طرح، نمایشگاه، فروشگاه، بازدید و اردو، نشست و حلقه معرفت و … قالب‌هایی است که برای اجرای این برنامه‌ها پیش بینی شده است.

وی، ادامه داد: برای برگزاری مراسم، کلاس‌های آموزشی، اردویی و … هماهنگی و کسب تأیید ستاد ملی مبارزه با کرونا ضرورت دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با بیان اینکه اوقات فراغت از بخش‌های مهم در زندگی انسان‌ها است، افزود: اوقات فراغت فرصت تقویت ارزش‌ها و پرورش استعدادهای جوانان و نوجوانان است.

ضرورت استفاده از ظرفیت فضای مجازی

ابدالی پور، ادامه داد: رشد و پرورش استعدادهای بالقوه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، تقویت بنیه ایمان، همدلی، کار و ایثار در محیط مسجد، خانواده و محله و استفاده از ظرفیت‌های خودجوش و داوطلبانه مردمی با محوریت کانون مسجد از اهداف برگزاری طرح اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

وی، خاطرنشان کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مسجد با محوریت امام جماعت و همراهی هیئت امنا و سایر تشکل‌های مسجد و محله می‌توانند با رویکردهای شبکه سازی و جریان سازی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فعالان فرهنگی، اجتماعی محله گامی مؤثر برای غنی سازی اوقات فراغت اعضای خود بردارند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به محوریت برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و هنری اوقات فراغت، گفت: تقویت برنامه‌های هنری، با بهره گیری از ظرفیت هنر انقلابی و متعالی در صدر فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مسجد قرار دارد.

ابدالی پور با بیان اینکه به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تاکید شده است که در فضای مجازی فعال باشند و از فرصت فضای مجازی بهره گرفته شود، اظهار کرد: اگر مسجد و یا کانون فرهنگی هنری امکان مراجعه حضوری در آن نیست آموزش‌های مجازی را به مخاطبان ارائه دهند.

وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در جامعه، گفت: به رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، مساجد همچنان فعال است و به عنوان مراکز خدمات فرهنگی هنری هستند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به اینکه طرح غنی سازی اوقات فراغت از ۱۰ تیرماه در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آغاز شده است، افزود: آئین افتتاحیه طرح غنی سازی اوقات فراغت فراغت استان طی ۱۸ تیرماه به صورت ویدئوکنفرانس با حضور معاون فرهنگی و هنری ستاد کانون‌های مساجد کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کانون‌های فرهنگی هنری معین شهرستان‌ها برگزار شده است.

اجرای طرح سه شنبه‌های تکریم در مساجد

ابدالی پور در ادامه با اشاره به دیگر برنامه‌های ستاد کانون‌های مساجد استان، گفت: «سه شنبه‌های تکریم» از جمله‌های برنامه‌های تدوین شده برای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سال جاری است.

وی افزود: به منظور احیای کارکرد فرهنگی اجتماعی مساجد در محلات و تکریم و توجه به فعالان حوزه فرهنگی اجتماعی و دینی محلات به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران طرح ملی «سه شنبه‌های تکریم» در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان اجرایی می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان، ادامه داد: شناسایی و تکریم خانواده معظم شهدا، ایثارگران، چهره‌های ماندگار، نخبگان و نوجوانان و جوانان ممتاز و … در عرصه‌های فرهنگی هنری، اجتماعی، دینی و علمی محله از اهداف برگزاری طرح ملی «سه‌شنبه‌های تکریم» است.



ابدالی پور با اشاره به اهمیت الگو سازی مناسب برای نسل جوان و نوجوانان، بیان کرد: معرفی سیره و منش شهدا و بیان زندگی نامه شهدا برای نسل جوان و نوجوان گامی مهم برای الگو سازی برای نسل جوان و نوجوان است.



وی، ادامه داد: این طرح در راستای تقویت سرمایه‌های اجتماعی، الگوسازی برای نمازگزاران و اهالی محله به‌ویژه نوجوانان و جوانان با رویکرد تربیتی و اصلاح سبک زندگی، شبکه‌سازی و جریان سازی در عرصه‌های فرهنگی و دینی و ارتقا فرهنگ عمومی محله و رونق بخشی به نماز جماعت و جذب جوانان و نخبگان به مساجد انجام می‌شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به چهلمین سالروز دفاع مقدس، گفت: برنامه‌ای با عنوان روح مقاومت ویژه گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار می‌شود.

ابدالی پور، اظهار کرد: توجه به نشر و بازخوانی وصیت نامه‌های شهدا و تلاش برای تقویت و نهادینه سازی فرهنگ ایثار و مقاومت از برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این زمینه است.