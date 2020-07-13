افزایش ۱۰۰۰ مترمربعی سرانه فضای پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کرامت الله شرافت ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: طی ماه‌های اخیر ساختمان جدید پزشکی قانونی استان که طی دو سال پیش اعمال ماده ۴۸ شد، با تلاش‌های انجام گرفته افتتاح و ۱۰۰۰ متر مربع به سرانه فضای فیزیکی پزشکی قانونی در مرکز استان افزوده شد.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته مجوز ۴۹ مرکز در کشور داشتیم، عنوان داشت: یکی از این مراکز به عنوان سهمیه استان در شهرستان باشت واجد شرایط شد.

شرافت با اشاره به تأمین‌های انجام گرفته پیرامون این پروژه، عنوان کرد: پروژه باشت طی ماه‌های آتی وارد فاز بهره برداری خواهد شد.

شرافت تصریح کرد: پزشکی قانونی تاکنون جایگاه حفاظت را داشته، اما طی سال جاری بر اساس ابلاغ شکل گرفته، یگان پزشکی قانونی استان با کسب مجوزها راه اندازی خواهد شد.

شرافت گفت: قول مساعد برای تحقق این مهم تا قبل از پایان سال داده شده است.

معاون اداری و مالی پزشکی قانونی با ارائه دو درخواست، گفت: مساعدت و توجه برای تکمیل پروژه پزشکی قانونی یاسوج یک نیاز است. این پروژه تاکنون با ۸۰ درصد ظرفیت فعالیت دارد.

شرافت ارتقای آزمایشگاهی را یک نیاز اساسی دانست و بیان کرد: تکمیل و ارتقای سطح آزمایشگاه هدف ما خواهد بود.