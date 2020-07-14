به گزارش خبرنگار مهر، عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران هرمزگان پیش از ظهر سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر روح مقاومت با اشاره به نقش مساجد در شکل گیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین جنگ نرم، خاطرنشان کرد: همان طوری که شکل گیری انقلاب از مساجد بود امروز نیز با محور قرار دادن مساجد و استفاده از ظرفیت معنوی آن، می‌توانیم به سلامت از گردنه‌های سخت عبور کنیم.

وی به نقش بی بدیل مساجد در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: امروزنیز کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در اوج گیری وتثبیت دستاوردهای انقلاب نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان، بر گسترش همکاری در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طی تفاهم نامه‌ای فی مابین بنیاد و کانون مساجد تاکید کرد و گفت: مساجد با محوریت امام جماعت و تلاش مؤثر فعالان کانون‌های فرهنگی هنری، سنگر فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستند.

وی عنوان کرد: با توجه به شناختی که از کانون‌های فرهنگی هنری و برنامه‌های آنها دارم اطمینان دارم که از طریق برگزاری رویداد بین المللی روح مقاومت، بیش از پیش در زمینه اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تلاش خواهند کرد.

ناوکی در ادامه بر ضرورت بزرگداشت نام و یاد شهدا تاکید کرد و یادآور شد: جوانان شهیدی که برخلاف شهدای کربلا ویاران امام حسین (ع) که در رکاب امام معصوم بودند، بدون دیدن چهره امام راحل (ره) و حتی شنیدن صدای مبارک ایشان، با ارزش ترین سرمایه خود یعنی جانشان را فدا کردند یک سرمایه معنوی برای جامعه محسوب می‌شوند و باید راه و یاد آنها همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.

وی، برنامه‌های ویژه ترویجی ایثار و شهادت از جمله «رویداد بین المللی روح مقاومت» و «سه شنبه‌های تکریم» ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را برنامه‌های بسیار اثر گذار و با برکت و ارزشمند دانست و گفت: با هم افزایی بیشتر به دنبال خروجی مؤثری از این برنامه‌ها خواهیم بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان در پایان ضمن تجلیل از برنامه‌های کانون‌های مساجد که در حقیقت مروج فرهنگ غنی اسلام و ایثارو شهادت هستند، خواستار نامگذاری کانون‌ها به نام شهدای استان، ترویج وصیت نامه‌ها و عکس و آثار شهدا در بستر فضای مجازی و دیگر ظرفیت‌های رسانه‌ای کانون‌ها، سرکشی و قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شد.

حجت الاسلام احمد پهلوانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان نیز قدردانی از برگزاری این نشست، گفت: بیش از هزار و ۵۴ کانون فرهنگی هنری با ۱۳۷ هزار عضو از استان هرمزگان در سامانه بچه‌های مسجد به ثبت رسیده است که از این تعداد قریب به ۷۵ کانون مزین به نام مبارک شهدا هستند و ۷۰ درصد این کانون‌ها در روستاها واقع شده‌اند.

وی با بیان اینکه برگزاری فعالیت‌های ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی در سطح این کانون‌ها نشان از ظرفیت بی نظیر فرهنگی در هرمزگان است، افزود: آنچه کانون‌های استان را پویا و زنده نگه داشته برخورداری از جوانان خوش ذوق، ولایی، انقلابی و آتش به اختیار است که هر جا احساس کنند باید نقش آفرین باشند به صورت جهادی وارد عرصه فعالیت خواهند شد و منتظر آئین نامه و دستور العمل نخواهند ماند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی و مورد علاقه جوانان و فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یاد کرد و افزود: سال گذشته قریب به ۷۰۰ کانون فعالیت‌های خود را در سامانه بچه‌های مسجد ثبت کردند که بخشی از این اقدامات در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت بود.

وی با اشاره به اجرای دو طرح مهم ملی و بین المللی توسط ستاد فهمای کشور در حوزه ایثار و شهادت، ابراز امیدواری کرد که با تعامل و هم افزایی در سطح استان بتوانیم در راستای اجرای این دو طرح «سه شنبه تکریم» و «رویداد بین المللی روح مقاومت موفق عمل کنیم.

پهلوانی گفت: در راستای اجرای طرح «سه شنبه‌های تکریم»، هر سه شنبه با توجه به شرایط با اولویت، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، نخبگان علمی و فرهنگی مورد تکریم اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه طرح دوم فراخوان بین‌المللی روح مقاومت است که محورهای آن در بخش ملی، قرآن و عترت، امام، مرجعیت و علما در وصیت نامه شهدا و در بخش بین‌الملل وصیت نامه امام راحل (ره)، سرداران شهید سلیمانی و عماد مغنیه است، افزود: اعضای کانون‌های مساجد تا ۳۱ شهریور فرصت دارند آثار خود را در قالب فیلم، عکس نوشته، صوت و کلیپ به سایت بچه‌های مسجد ارسال کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان با اشاره به پیش بینی جوایز ارزنده برای برگزیدگان این طرح، عنوان کرد: ۴۰ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به ارزش ۱۰ میلیون ریال، ۱۱۰ هدیه پنج میلیون ریالی در بخش ملی و ۲۰ هدیه ۲۵۰ یورویی نیز در بخش بین المللی در نظر گرفته شده است.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور رویداد بین المللی «روح مقاومت» را با محوریت گرامیداشت مقام شهدا و با تکیه بر ۱۱۰ روز روایت مردمی از وصایای شهدای انقلاب اسلامی از دیروز تا امروز برگزار می‌کند. این رویداد بین‌المللی از روز چهارشنبه ۱۴ خرداد مصادف با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) آغاز شده و تا روز دوشنبه ۳۱ شهریور مقارن با چهلمین سالگرد دفاع مقدس به مدت ۱۱۰ روز ادامه خواهد داشت.