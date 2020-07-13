مپنا وارد حوزه تعمیر و نگهداری موتور هواپیما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه پیام، نادر ثناگو مطلق در جریان بازدید مدیرعامل گروه صنعتی مپنا از این فرودگاه با اشاره به ظرفیت‌های آن در زمینه تعمیر هواپیما عنوان کرد: با توجه به قابلیت‌های ویژه مپنا در بخش تعمیر موتور هواپیما، مجوز و سابقه‌هایی که در این زمینه دارد و اینکه از نظر تأمین و تعمیر این قطعات در تحریم هستیم، با سرمایه گذاری مشترک گروه صنعتی مپنا و منطقه، بزرگترین مرکز نگهداری و تعمیر موتور هواپیما (MRO) در فرودگاه پیام راه اندازی می‌شود.

وی اضافه کرد: تولید مایحتاج الکترونیکی از جمله باطری و انجام فعالیت‌های بین المللی در منطقه از دیگر برنامه‌هایی است که در برنامه‌های همکاری منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با شرکت مپنا خواهد بود.

ثناگو مطلق در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش تولید برق در این فرودگاه اشاره کرد و گفت: همچنین در زمینه تولید برق با هدف مرتفع ساختن مشکل سرمایه گذارانی که نیاز به برق بیشتری برای توسعه فعالیت‌هایشان دارند از طریق شرکت مپنا تأمین خواهد شد.