معرفی مدیرعامل جدید آپ پس از ۹ سال

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نشست خبری شرکت آسان پرداخت با حضور مهدی شهیدی، رئیس هیأت مدیره آسان پرداخت و جمعی از معاونان و خبرنگاران ظهر امروز ۲۳ تیرماه برگزار شد.
شهیدی در این نشست اعلام کرد: بعد از ۹ سال مدیرعامل آپ تغییر میکند و محمدرضا اسکندریون معاون عملیات آپ به عنوان مدیرعامل جدید آپ انتخاب شده است.
وی با اشاره به این موضوع که علت این تغییرات مربوط به عدم حضور فیزیکی منصوری مدیرعامل فعلی این مجموعه بوده است، تاکید کرد: تغییرات مدیریتی هیچ تغییری در روند کاری و اداره شرکت ایجاد نمیکند و همانند گذشته به فعالیت شرکت ادامه خواهیم داد.
رئیس هیأتمدیره آسان پرداخت درباره تحولات آپ در بورس اظهار کرد: احراز هویت غیرحضوری سجام به زودی توسط آپ ارائه میشود و تمام کاربران اپلیکیشن آپ از این سرویس بهره خواهند برد، ضمن اینکه امیدواریم علاوه بر بازار سرمایه بتوانیم از این سرویس در افتتاح حسابی بانکی و سایر سرویسها هم استفاده کنیم.
شهیدی با اشاره به فعالیت جدید آپ، از همکاری این شرکت با هلدینگ رسانهای پارسینه خبر داد و اعلام کرد: به زودی گزینه «پارسی خبر» در اپلیکیشن آپ رونمایی خواهد شد.
وی توضیح داد: با توجه به اهمیت رویکرد این مجموعه مبنی بر گسترش ارتباط و ارائه خدمت رسانی بهتر به مردم، این انتخاب را داشتیم که بتوانیم در آپ نیاز مردم به آگاهی از اخبار را با گزینه «پارسی خبر» برطرف کنیم.
رئیس هیأتمدیره آسان پرداخت همچنین خبر داد: باید اعلام کنیم انحصار فروش الکترونیکی بلیت سینما پس از تقریباً ۵ سال شکسته شد و امروز آپ نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت پرداخت، این سرویس را به کاربران خود ارائه کرده است..
شهیدی در ادامه به سرویس مارکتپلیس آپ اشاره کرد و درباره فرایند اعتمادسازی خریداران از این بازار گفت: روش ما این است پولی که از مشتری گرفته میشود، نزد آپ میماند و ۲۱ روز بعد از تحویل محصول به خریدار، در صورت عدم شکایت خریدار پول به فروشنده پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: اعتماد خریداران در همه سرویسهای آپ برای ما اهمیت دارد، ما این پیام را به کاربران خودمان اعلام میکنیم که از سرویس جدید آپ استفاده و تفاوت آن را با سایر شرکتهای واسطه برسی کنند.
رئیس هیأتمدیره آسان پرداخت از اعمال یک پروتکل کارمزدی روی پرداختهای مبتنی بر کیو آر در شبکه پرداخت کیو آر این شرکت خبر داد و گفت: از سمت کاربر معمولی تغییری وجود نخواهد داشت ولی از سمت صاحبان کیف پول تجاری به زودی این موضوع اعمال خواهد شد.
شهیدی در پایان درباره تنفس دو ماهه برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت آسان پرداخت گفت: تصمیم گرفتیم از این فرصت استفاده کنیم و با آمادگی بیشتر در این مجمع حضور داشته باشیم.
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