به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده تخلف یک واحد مشاور املاک در شعبه ۱۰۲ سیار بدوی تعزیرات حکومتی یزد مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی مستندات و استعلام‌های انجام‌شده، تخلف آن محرز شد.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده، ضمن جلب رضایت شاکیان و احقاق حقوق آنان، متخلف به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و سه ماه تعلیق پروانه کسب محکوم شد.

نوروزی ادامه داد: این پرونده با گزارش معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود که پس از قطعی شدن حکم و اجرای آن، مختومه شد.