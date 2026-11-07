به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقام‌های فرانسه برای برگزاری دور جدید اعتراضات در پایتخت آماده می‌شوند. شبکه فرانسوی «بی‌اف‌ام» به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که اتحادیه‌های کارگری از مردم برای شرکت در این تجمعات دعوت کرده‌اند.

راهپیمایی اصلی که از سوی اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شده است، قرار است ساعت ۱۴ به وقت محلی از میدان جمهوری آغاز شود و پس از عبور از خیابان ولتر، به میدان ملت برسد.

هم‌زمان، شرکت‌کنندگان در جنبش جلیقه‌زردها قصد دارند از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در میدان کنکورد راهپیمایی کنند؛ این در حالی است که پلیس برگزاری این تجمع را ممنوع کرده است.

اعتراضات امروز پس از تظاهرات گسترده پنجشنبه گذشته برگزار می‌شود که طبق آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۷۵ هزار نفر در سراسر کشور و ۶۵ هزار نفر در پاریس در آن شرکت کردند.

موج اعتراضات از اواسط سپتامبر گذشته و با تجمع دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس برای بهبود شرایط تحصیلی آغاز شد و سپس با اعتراض به وضعیت معیشتی و کاهش قدرت خرید ادامه یافت.

در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی دیگری از جمله دانمارک، آلمان و ایتالیا نیز شاهد اعتراضات مشابه جوانان بوده‌اند.