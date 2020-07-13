  1. استانها
  2. همدان
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

بر اثر ابتلا به کرونا؛

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

همدان - عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

عیسی جعفری در بخش آی سی یو بیمارستان بقیه الله تهران بستری بود که امروز دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 4973064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها