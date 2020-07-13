نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی جعفری نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس یازدهم بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

عیسی جعفری در بخش آی سی یو بیمارستان بقیه الله تهران بستری بود که امروز دار فانی را وداع گفت.