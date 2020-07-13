به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در بررسی روند ساخت مراکز پرورش میگو در شهرستان گناوه اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه آبزی پروری است که باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی توسعه آبزیپروری در استان بوشهر با سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران حوزه پرورش ماهی و میگو در استان بوشهر تاکید کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش مهم آبزیپروری در رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال در استان خاطرنشان کرد: رفع مشکلات مراکز پرورش میگوی استان را با جدیت دنبال میکنیم و در همین راستا بازدیدی از این مراکز داشتهایم.
وی با اشاره به توقف روند کار یکی از مراکز پرورش میگوی شهرستان گناوه تصریح کرد: باید در سریعترین زمان نسبت به رفع مشکل این مراکز اقدام شود تا در مسیر بهرهبرداری و تولید قرار بگیرند.
گراوند با اشاره به اینکه مردم دارای ظرفیت بسیار بالایی در سرمایهگذاری و تولید هستند، افزود: مرکز پرورش میگوی رود شور با وسعت سه هزار و ۶۰۰ هکتار از مراکز بزرگ پرورش میگوی استان است که باید به تکمیل آن کمک کرد.
وی به پیشرفت ۷۵ درصدی کانالهای مرکز پرورش میگوی رود شور اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم تا اوایل آبان خط موقت و شبکه داخلی آن انجام گیرد و سال آینده این مرکز زیر کشت رود.
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