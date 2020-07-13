مغرب از احداث پایگاههای نظامی در مرز الجزایر دست بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر از مغرب خواست که از احداث پایگاههای نظامی در نزدیکی مرز با این کشور دست بردارد.

وی افزود: توقف احداث پایگاههای نظامی از سوی مغرب در مرزهای ما ضروری است و این اقدامی تنش زا محسوب می شود.

رئیس جمهور الجزایر در ادامه اعلام کرد: اینکه فرانسه جنایاتی که در دوران استعمار الجزایر مرتکب شده است را قبول کند و بابت آن عذرخواهی کند به مراتب برای الجزایری ها مهمتر از غرامت مالی است؛ اما غرامت مالی که به هیچ وجه نمی توان از آن چشم پوشی کرد، پرداخت غرامت به قربانیان آزمایش ها و انفجارهای هسته ای در جنوب الجزایر است که آثار آن بر حیات و بر انسان تا به امروز وجود دارد.

وی افزود: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به نسل جدیدی وابسته است که وابستگی به لابی هایی که خواستار تخریب روابط فرانسه و الجزایر هستند، نیست و در راستای مقابله با این لابی ها حرکت می کند.