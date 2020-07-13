پلمب ۱۰ مرکز تجاری پرتجمع پایتخت در صورت رعایت نکردن پروتکل ها

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسن بندپی در حاشیه بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۳ پروژه آب و فاضلاب استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه در ۱۰ روز گذشته بستری شدگان در بخشهای عادی و ویژه به شکل چشمگیری روند صعودی داشته است که چارهای جز افزایش نظارتها بر بازگشاییها نداریم.
محسنی بندپی افزود: حمل ونقل عمومی یکی از کانونهای انتشار بیماری کرونا است و ضعف این ناوگان مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بنابراین خواهش ما از عزیزان شورای شهر این است که نسبت به ساماندهی طرح ترافیک و ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کنند.
استاندار تهران گفنت: در ستاد کرونا تصمیم گرفته شده که تمامی تالارها چه برای مراسم عزا و چه عروسی تعطیل شود، و علاوه بر این اماکن، در هیچ مسجدی مراسم ترحیم برگزار نخواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز به ۱۰ مرکز تجمع و مراجعه مردم که رعایت فاصله گذاری اجتماعی نمیشود برای آخرین بار تذکر داده شده عنوان داشت: در صورت عدم رعایت، نسبت به پلمب این مراکز اقدام خواهیم کرد.
محسنی بندپی اظهار داشت: مجتمعهای تجاری از مهمترین مراکزی عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و دانشگاههای تهران و شهید بهشتی لیست این مراکز را به ما ارائه دادهاند که در صورت تداوم پلمب خواهند شد.
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