اعمال محدودیت های یک هفته ای در استان تهران

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاههای ورزشی بدنسازی و پر برخورد، شهربازی، استخرهای سرپوشیده، مراکز تفریحی آبی و فعالیتهای آبی و مراسم عمومی مانند ترحیم، عروسی و همایشها در استان تهران به مدت یک هفته تعطیل است.
استاندار تهران اضافه کرد: کافه، قهوه خانه، چایخانه، باغ وحش، آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی، موزه و باغ موزهها، تالارهای پذیرایی، دانشگاهها، مدارس، حوزههای علمیه، مدارس شبانه روزی، آموزشگاههای فنی و حرفهای، زبان سراها، کتابخانهها و سایر آموزشگاهها نیز جزو این تعطیلیها است.
وی گفت: ستاد مقابله با کرونا استان تهران به طور جدی بر اجرای مصوبات نظارت دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
استاندار تهران گفت: این تصمیمات در پی بررسیهای علمی و کارشناسی ستاد مقابله با کرونا استان تهران و تأیید آن در کمیته انتظامی و اجتماعی و امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده است.
محسنی بندپی گفت: ممکن است، در صورت تشدید شیوع بیماری پس از یک هفته شاهد تمدید تعطیلیها باشیم، اما تصمیمگیری در این خصوص به میزان شیوع بیماری و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مرتبط است.
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