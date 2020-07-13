  1. استانها
  2. تهران
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۱

استاندار تهران خبر داد؛

اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان تهران

اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان تهران

تهران- استاندار تهران از اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در این استان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه‌های ورزشی بدنسازی و پر برخورد، شهربازی، استخرهای سرپوشیده، مراکز تفریحی آبی و فعالیت‌های آبی و مراسم عمومی مانند ترحیم، عروسی و همایش‌ها در استان تهران به مدت یک هفته تعطیل است.

استاندار تهران اضافه کرد: کافه، قهوه خانه، چایخانه، باغ وحش، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، موزه و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه، مدارس شبانه روزی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبان سراها، کتابخانه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها نیز جزو این تعطیلی‌ها است.

وی گفت: ستاد مقابله با کرونا استان تهران به طور جدی بر اجرای مصوبات نظارت دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.

استاندار تهران گفت: این تصمیمات در پی بررسی‌های علمی و کارشناسی ستاد مقابله با کرونا استان تهران و تأیید آن در کمیته انتظامی و اجتماعی و امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شده است.

محسنی بندپی گفت: ممکن است، در صورت تشدید شیوع بیماری پس از یک هفته شاهد تمدید تعطیلی‌ها باشیم، اما تصمیم‌گیری در این خصوص به میزان شیوع بیماری و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مرتبط است.

کد مطلب 4973418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صبارادمنش IR ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      4 0
      پاسخ
      الان بعضی از سالن های زیبایی همچنان فعالیت دارن.تکلیف اونا چیه؟چجوری باید پیگیری کنیم تعطیل بشن؟
    • علی IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      ضد عفونی و گندزدایی وسایل حمل و نقل عمومی بعد از هر سرویس، افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی که منجر به کاهش تراکم جمعیت درون ناوگان شود و همچنین تهویه هوای مناسب در این ناوگان منجر به کاهش شیوع کرونا خواهد شد
    • سحر IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      1 0
      پاسخ
      چرا زمان آن اعلام نشده . دقیقا از چه روزی ؟؟ از امروز؟؟
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      منظور از دانشگاه ها یعنی چی؟ الان ما خود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم که خود دکتر زالی رییس ستاد مبارزه با کرونا رییس وقت دانشگاه هم اعلام کرده دانشگاه بازه و دانشکده ها به کار مشغولند.
    • محمد IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام. مدارس هم آموزش و پرورش اعلام کرده بازه.الان تکلیف چیه
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به دلیل پژوهشگاه بودن خود را معاف از تعطیلی می داند
    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا به داد ۳۳۰ هزار دانش آموز داوطلب ورود به مدارس تیزهوشان و خانواده هاشون برسید.به دلیل شرایط بحرانی کرونا تمامی آزمونهای پرتعداد لعو شده. لطفا آزمون ۲۷ تیر رو لغو کنید.
    • زهرا IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دانشگاه شهیدبهشتی با وجود تمام شدن امتحانات و شروع تعطیلات تابستانه اساتید و افزایش تعداد کارمندان مبتلا همچنان بازه!چطوری نظارت میکنن اینا!!!!!!!!!
    • محمدپور IR ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دیروز اعلام شد که آرایشگاه های زنانه تعطیل است ولی امروز در زیرنویس سیما و گفتگو راجع به تعطیلی آرایشگاه ها حرفی زده نشده است / حالا با ید باز باشند یا بسته ؟
    • خلیل پور IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      من کارمند دانشگاه تربیت مدرس هستم٫چرا با وجود فرمان استانداری که دانشگاه ها یک هفته تعطیل هستند دانشگاه تربیت مدرس تعطیل نیست؟!
    • IR ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با سلام میشه لطفا شماره ای جهت تماس و اعلام سازمان های که از ابلاغیه ها پیروی نمی کنند اعلام کنید؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها