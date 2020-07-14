به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی صبح سه شنبه در ستاد مدیریت و مقابله با کرونا در استان همدان اظهار کرد: فرهنگ و رفتار اجتماعی مردم برخی استان‌ها با تصورات ما از این استان‌ها متفاوت بوده اما مردم همدان در رعایت فاصله گذاری اجتماعی از استان‌های موفق کشور بوده‌اند.

حریرچی با بیان اینکه همدان از استان‌های موفق در کنترل ویروس کرونا بوده است، افزود: مدیریت خوب در مجموعه استان همدان سبب شد با آمار بالا در این استان روبرو نشویم.

وی با بیان اینکه ۵۱ طغیان بیماری در شهرستان‌های مختلف رخ داده اما کنترل شده که این نشانه موفقیت است، گفت: فارس، بوشهر، همدان و کهکیلویه و بویراحمد در زمینه کنترل ویروس کرونا خوب عمل کردند و با همراهی مردم و مسئولان این موفقیت حاصل شده است.

ویروس کووید ۱۹ پیچیده‌تر، باهوش‌تر و نامردتر شده است

حریرچی با بیان اینکه در بعضی استان‌های کشور با کمبود تخت آی سی یو و تخت بیمارستانی مواجه شدیم در حالی‌که همدان این‌گونه نبود، گفت: ویروس کووید ۱۹ هرچه پیش می‌رود پیچیده‌تر، باهوش‌تر و نامردتر می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نگرانی در خصوص استان‌هایی است که موفق عمل کرده‌اند چرا که در این استان‌ها موارد ابتلاء کم بوده و به محض کوچک‌ترین اشتباه ویروس کار خود را می‌کند، گفت: در حال حاضر در دقیقه ۲۰ تا ۳۰ بازی فوتبال هستیم که اگر بازی را برده بدانیم ممکن است ببازیم و سرنوشت بازی عوض شود.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در استان‌هایی که موارد ابتلاء به بیماری کرونا کم است سطح ایمنی نیز کم است و از این نظر نگران هستیم، گفت: اگر مقاومت ۵ ماهه در مقابل این ویروس را ادامه دهیم و آن را به کشف واکسن و دارو متصل کنیم موفقیت نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه سنگاپور، ایسلند و برخی کشورهای اروپایی یا برخی استان‌های چین که بیماری را کنترل کردند تا کشف واکسن آن را ادامه خواهند داد، گفت: در این جنگ فرسایشی نباید اشتباه کرد.

در استان همدان رعایت ۸۶ درصدی پروتکل‌های بهداشتی با بی‌توجهی به ۲۰ درصد رسیده بود که در حال حاضر به ۶۲ درصد رسیده است حریرچی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم خسته شوند، اظهار کرد: در استان همدان رعایت ۸۶ درصدی پروتکل‌های بهداشتی با بی‌توجهی به ۲۰ درصد رسیده بود که در حال حاضر به ۶۲ درصد رسیده که البته یکی از دلایل این رعایت‌ها در حال حاضر ترس از مرگ‌های رخ داده است.

وی با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری که عنوان کردند وقتی کسی ماسک نمی‌زند ناراحت می‌شوم، گفت: از زحمات و اقدامات انجام شده در همدان قدردانی می‌کنم اما نباید مغرور شد چرا که ممکن است با مغرور شدن به موقعیت وضعیت از استان‌های دیگر بدتر شود.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه طبق آماری از کشور در یک عروسی ۳۰۰ نفر و در یک مراسم عزاداری یک هزار نفر و در یک مرکز خرید ۲۲۰ نفر به بیماری کرونا مبتلا شدند، افزود: درخواست داریم پذیرش مسافر به همدان به حداقل ممکن برسد چرا که در مقاطعی بیش از ۱۰ درصد مسافر وارد استان همدان شده است.

وی با بیان اینکه کسانی که به مسافرت می‌روند از ساکنان استان‌های وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند و به استان‌هایی که وضعیت بهتری دارند مسافرت می‌کنند، گفت: در این زمینه همدان در انتخاب‌های اول قرار دارد.

وی با بیان اینکه ما متوجه صنعت گردشگری و منافع استان‌ها هستیم اما همین موضوع می‌تواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند و استان را تحت تأثیر قرار داد دهد، گفت: طبق بررسی‌ها کمتر از ۱۵ درصد تماس‌ها و درگیری‌ها در مبتلایان به این بیماری تماس‌های شغلی بوده است.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت مردم و مقابله با ویروس و تأمین معیشت مردم برای ما مهم است، گفت افکار عمومی بیشتر به سمت تعطیلی کنکور، حمل و نقل و مواردی از این قبیل می‌رود در حالی که در استان همدان تنها ۸ درصد موارد درگیری ناشی از مواجهات شغلی بوده است.

حریرچی با بیان اینکه ۴۱ درصد موارد ابتلاء ناشی از شرکت در عروسی‌ها و دورهمی ها و مراسم عزاداری بوده است، گفت: ۵۱ درصد مبتلایان نیز ترددهای خانوادگی را عامل ابتلاء معرفی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تردد از بیرون به داخل منزل به نحوی است که یکی از اعضای خانواده به بیرون از منزل رفته و با ابتلاء ویروس را به داخل منزل آورده است، گفت: تعطیلی مجالس عروسی و ترحیم و دورهمی ها اثر اقتصادی ندارد اما بالاترین میزان ابتلاء را به خود اختصاص داده است.

۴۶ درصد مبتلایان استان همدان زنان خانه دار هستند

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد مبتلایان استان همدان زنان خانه دار هستند که یا قربانی مواجهه از بیرون بوده‌اند یا در دورهمی و عروسی و مراسم عزا شرکت کرده‌اند، گفت: این آمار قابل توجه است.

حریرچی با یادآوری اینکه ۴۴۶ نفر از پرسنل کادر درمان و سلامت استان همدان نیز به این بیماری مبتلا شده‌اند که بیشترین مواجهه را با مبتلایان به کرونا دارند، گفت: این آمار نسبت به جامعه ۱۵ هزار نفری است و قدردان این همه فداکاری هستیم کما اینکه مقام معظم رهبری نیز در هر سخنرانی خود که حتی با موضوع کرونا نیز مرتبط نیست حداقل یک بار به زحمات پرسنل درمان اشاره دارند.

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه درخواست می‌کنیم حواس‌مان به مناسبت‌های خانوادگی و عروسی و ترحیم باشد، گفت: در خصوص مراسم ترحیم نباید واکنش سو را نادیده گرفت بلکه باید آن را کنترل کند کما اینکه در برنامه‌هایی با برقراری تماس‌های تلفنی یا اجازه تردد نفراتی به منزل شخصی که مرحوم شده برای کنترل این واکنش تلاش می‌شود.

عروسی و دورهمی ها و پارک نشینی ها باید کنترل شود

حریرچی با بیان اینکه در یکی از از استان‌های کشور در یک بازه زمانی کوتاه ۱۹ مادر باردار به کرونا مبتلا شدند که بررسی‌ها نشان داد ۱۵ نفر از این مادران یک یا چند مراسم عروسی شرکت کرده بودند، اظهار کرد: مراسم عروسی و دورهمی ها و پارک نشینی ها باید کنترل شود.

حریرچی با تاکید بر اینکه در این فاز بیماری مداخلات محدود و ضعیف هیچ تأثیری ندارد و باید حداقل سطح متوسط و شدید باشد، گفت: در برخی کشورها با گزارش یک مبتلا نیروی نظامی تا چند کیلومتری محل سکونت فرد را تحت نظر قرار می‌دهد اما شرایط فرهنگی اقتصادی ما اینگونه نیست که مانند این کشورها رفتار کنیم.

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه هر کشور موفقی برخوردهای شدیدی را لحاظ کرده است، اظهار داشت: آمار فوتی‌های مبتلایان به کرونا در کشور به کمتر از ۳۰ نفر در روز رسیده بود اما متأسفانه در حال حاضر به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است که جای نگرانی دارد.

وی با بیان اینکه در سال حدود ۳۸۰ هزار نفر فوتی داریم که وقتی ۲۲۱ نفر در یک روز فوت می‌کنند چیزی معادل ۲۰ درصد فوتی‌های یک روز را مبتلایان به کرونا تشکیل داده‌اند، اظهار کرد: بیشترین فوتی‌ها در رده سنی بالای ۶۰ سال قرار دارند در حالی که قرار بود سال‌ها زندگی کنند.

حریرچی با بیان اینکه وقتی چنین افرادی را از دست می‌دهیم در واقع ۲۲ سال امید به زندگی این افراد از دست رفته است، گفت: امید به زندگی در کشور بالای ۷۵ سال سن است.

معاون کل وزارت بهداشت همچنین با یادآوری اینکه همدان با بیمارستان‌های افتتاح شده در طرح تحول سلامت مشکل کمبود تخت در پذیرش بیماران کرونایی ندارد، گفت: نباید از فرسودگی شغلی کارکنان بهداشت درمان غافل شد و باید به آن توجه کرد.

حریرچی به درگذشت نماینده بهار و کبودرآهنگ به دلیل ابتلاء به کرونا نیز اشاره کرد و گفت: در سطح معاونان وزرا، معاونان دانشگاه‌ها، مقامات سیاسی و سایر بخش‌ها تعداد مبتلایان کم نیست و باید به کنترل ویروس کرونا حساس‌تر بود.