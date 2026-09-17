اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی راه و شهرسازی کردستان تا پایان مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اورک بختیاری صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دستگاههای دولتی کردستان وارد مرحله اجرایی شده و ادارهکل راه و شهرسازی استان با احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی، بخشی از نیاز برق خود را از انرژی پاک تأمین خواهد کرد.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان، بیان کرد: این نیروگاه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال در مجموعه راه و شهرسازی استان در حال احداث است و مراحل نصب پنلها، تکمیل زیرساختهای فنی و آزمایشهای نهایی آن در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، این نیروگاه خورشیدی تا پایان مهرماه امسال به شبکه سراسری برق متصل شده و بهرهبرداری از آن آغاز میشود.
اجرای تکلیف قانونی تأمین برق از انرژی خورشیدی
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان با اشاره به الزامات دولت در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: نصب این نیروگاه در راستای بخشنامه دولت و تکالیف تعیینشده در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه انجام شده است.
بختیاری ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدهاند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق پنلها و نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند و راه و شهرسازی کردستان در اجرای این سیاست، از دستگاههای پیشگام استان به شمار میرود.
وی تأکید کرد: نیروگاه احداثشده علاوه بر کمک به تأمین برق مجموعه راه و شهرسازی، در شرایط اضطراری میتواند بخشی از نیاز این ادارهکل را پوشش دهد و از فشار بر شبکه سراسری برق بکاهد.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان هدف دیگر اجرای این طرح را الگوسازی برای استفاده از انرژیهای پاک در ساختمانها و مجموعههای دولتی عنوان کرد و گفت: توسعه انرژی خورشیدی میتواند به مدیریت مصرف، افزایش پایداری تأمین برق و کاهش وابستگی به شبکه در زمانهای اوج مصرف کمک کند.
بختیاری نصب مولدهای خورشیدی در ساختمانهای دولتی را اقدامی در راستای ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت انرژیهای سبز علاوه بر آثار اقتصادی، از نظر زیستمحیطی نیز اهمیت دارد و میتواند در کاهش پیامدهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را نباید صرفاً یک هزینه جاری دانست، بلکه این اقدامات میتواند در بلندمدت به کاهش هزینههای انرژی و افزایش پایداری تأمین برق دستگاههای اجرایی منجر شود.
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