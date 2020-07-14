سید احمد رسولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در این دیدار، بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی و فرعی، تأمین ماشین آلات برف‌روبی و نمک‌پاش و تأمین روشنایی مناطق برف گیر و نصب علائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌های فرعی و روستایی شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه مطرح شد.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس در خصوص دیدار با وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی نیز عنوان داشت: در این دیدار اهم مشکلات و مسائل بخش کشاورزی در دو شهرستان دماوند و فیروزکوه بیان شد.

رسولی نژاد با بیان اینکه احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی، تأمین برق طرح‌های تجمیعی آبیاری نوین اجرا شده، اجرای پوشش انهار و پروژه‌های آبخیزداری و صدور دستور مجوز احداث مجتمع‌های دامپروری از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم در انتقال مشکلات و حل معضلات منطقه موفق باشیم.

وی از دیگر موارد مطرح شده را اجرای طرح‌های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، گردشگری و طبیعت گردی، عدم توانایی کشاورزان در پرداخت خودیاری طرح‌های آب و خاک، برطرف نمودن مشکل حریم و بستر رودخانه و عدم پرداخت تسهیلات به واحدهای زیان دیده از کرونا عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم دیدارهای اینچنینی راهگشا باشد و بتوانیم قدم مثبتی را برای خدمت به مردم برداریم.