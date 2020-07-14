به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام افتخار برگزاری جشن میلاد سراسر سرور امام هادی (ع) داشته است؛ امسال نیز این جشن به عنوان اختتامیه اولین دوره از جشنواره ماه دهم برگزار میگردد.
این جشنواره چنانچه در ذیل آمده است همراه با شش بخش فرهنگی (شامل سه مسابقه همراه با جوایز نفیس) برگزار میگردد.
اولین دوره از جشنواره ماه دهم، همراه با شش بخش فرهنگی (شامل سه مسابقه همراه با جوایز نفیس) و انجام قرعه کشی مسابقات جشنواره مجازی پس از سخنرانی آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه ۱۴ مردادماه برگزار میشود.
این جشنواره شامل بخشهای مختلف زیر است:
۱- مسابقه کتاب کودک و نوجوان:
- دانلود رایگان و مطالعه فایل پی دی اف و شرکت در مسابقه
- همراه با ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی
۲- مسابقه قرائت کتاب:
- دانلود رایگان و مطالعه صفحه انتخابی شما از کتاب و ارسال فایل صوتی
- همراه با ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی
۳- مسابقه دلنوشته درباره امام دهم (ع):
- ارسال دلنوشته ای درباره امام دهم (ع)
- همراه با ۱۰ جایزه یک میلیون ریالی
۴- ختم جمعی قرآن کریم:
- انتخاب تعداد دلخواهی صفحه از قرآن کریم و شرکت در ختم جمعی
۵- نمایشگاه مجازی چند رسانهای:
- فایلهای چند رسانهای ویژه امام هادی (ع)
۶- مراسم عمامه گذاری:
- ثبت نام اینترنتی طلاب متقاضی
- مراسم عمامه گذاری در شب میلاد امام هادی (ع)
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنند.
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