زمان دربی استقلال و پرسپولیس و اعلام برنامه کامل نیم فصل + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) عصر امروز سه شنبه (۶ مرداد) با حضور حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نمایندگان تیم ها در هتل المپیک تهران برگزار شد.

براساس قرعه کشی صورت گرفته دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم نیم فصل اول به میزبانی استقلال برگزار خواهد شد.

برنامه کامل رقابت های نیم فصل اول لیگ بیست و ششم را در ویدئو زیر تماشا کنید: