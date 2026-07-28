زمان دربی استقلال و پرسپولیس و اعلام برنامه کامل نیم فصل + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) عصر امروز سه شنبه (۶ مرداد) با حضور حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ و نمایندگان تیم ها در هتل المپیک تهران برگزار شد.
براساس قرعه کشی صورت گرفته دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم نیم فصل اول به میزبانی استقلال برگزار خواهد شد.
برنامه کامل رقابت های نیم فصل اول لیگ بیست و ششم را در ویدئو زیر تماشا کنید:
برنامه کامل نیم فصل اول لیگ بیست و ششم به شرح زیر است:
هفته اول:
چادرملو - سپاهان
صنعت نفت آبادان - ملوان
خیبر - فجر سپاسی
تراکتور - پیکان
استقلال - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - نساجی
ذوب آهن - فولاد
استقلال خوزستان - آلومینیوم
شمس آذر - پرسپولیس
هفته دوم:
سپاهان - تراکتور
ملوان - ذوب آهن
آلومینیوم - چادرملو
فجر سپاسی - صنعت نفت آبادان
مس شهر بابک - خیبر
پیکان - گل گهر سیرجان
فولاد - شمس آذر
پرسپولیس - استقلال خوزستان
نساجی - استقلال
هفته سوم:
استقلال - سپاهان
ملوان - فجر سپاسی
گل گهر سیرجان - چادرملو
تراکتور - پرسپولیس
ذوب آهن - مس شهر بابک
صنعت نفت آبادان - فولاد
استقلال خوزستان - نساجی
شمس آذر - آلومینیوم
خیبر - پیکان
هفته چهارم:
سپاهان - گل گهر سیرجان
پرسپولیس - ملوان
چادرملو - تراکتور
فجر سپاسی - ذوب آهن
مس شهر بابک - صنعت نفت آبادان
فولاد - استقلال
پیکان - استقلال خوزستان
نساجی - شمس آذر
آلومینیوم - خیبر
هفته پنجم:
صنعت نفت آبادان - سپاهان
ملوان - نساجی
استقلال خوزستان - چادرملو
فجر سپاسی - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - آلومینیوم
خیبر - فولاد
استقلال - پرسپولیس
ذوب آهن - پیکان
شمس آذر - تراکتور
هفته ششم:
سپاهان - استقلال خوزستان
مس شهر بابک - ملوان
چادرملو - شمس آذر
فولاد - فجر سپاسی
تراکتور - گل گهر سیرجان
نساجی - خیبر
پرسپولیس - ذوب آهن
آلومینیوم - استقلال
پیکان - صنعت نفت آبادان
هفته هفتم:
ذوب آهن - سپاهان
ملوان - فولاد
صنعت نفت آبادان - چادرملو
فجر سپاسی - آلومینیوم
استقلال خوزستان - تراکتور
مس شهر بابک - نساجی
شمس آذر - گل گهر سیرجان
خیبر - پرسپولیس
استقلال - پیکان
هفته هشتم:
سپاهان - فجر سپاسی
آلومینیوم - ملوان
چادرملو - خیبر
تراکتور - استقلال
فولاد - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - استقلال خوزستان
نساجی - ذوب آهن
پیکان - شمس آذر
پرسپولیس - صنعت نفت آبادان
هفته نهم:
شمس آذر - سپاهان
ملوان - تراکتور
ذوب آهن - چادرملو
فجر سپاسی - پیکان
مس شهر بابک - پرسپولیس
استقلال - گل گهر سیرجان
فولاد - نساجی
خیبر - استقلال خوزستان
صنعت نفت آبادان - آلومینیوم
هفته دهم:
سپاهان - مس شهر بابک
پیکان - ملوان
چادرملو - استقلال
نساجی - فجر سپاسی
تراکتور - صنعت نفت آبادان
گل گهر سیرجان - خیبر
پرسپولیس - فولاد
استقلال خوزستان - شمس آذر
آلومینیوم - ذوب آهن
هفته یازدهم:
خیبر - سپاهان
ملوان - چادرملو
فجر سپاسی - تراکتور
مس شهر بابک - پیکان
صنعت نفت آبادان - گل گهر سیرجان
فولاد - آلومینیوم
ذوب آهن - استقلال خوزستان
نساجی - پرسپولیس
استقلال - شمس آذر
هفته دوازدهم:
سپاهان - ملوان
چادرملو - فولاد
پرسپولیس - فجر سپاسی
تراکتور - خیبر
آلومینیوم - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - ذوب آهن
استقلال خوزستان - استقلال
پیکان - نساجی
شمس آذر - صنعت نفت آبادان
هفته سیزدهم:
فولاد - سپاهان
ملوان - گل گهر سیرجان
فجر سپاسی - چادرملو
مس شهر بابک - تراکتور
صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
نساجی - آلومینیوم
ذوب آهن - شمس آذر
پرسپولیس - پیکان
خیبر - استقلال
هفته چهاردهم:
سپاهان - نساجی
استقلال خوزستان - ملوان
چادرملو - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - فجر سپاسی
تراکتور - ذوب آهن
پیکان - فولاد
شمس آذر - خیبر
آلومینیوم - پرسپولیس
استقلال - صنعت نفت آبادان
هفته پانزدهم:
پرسپولیس - سپاهان
ملوان - شمس آذر
نساجی - چادرملو
فجر سپاسی - استقلال خوزستان
فولاد - تراکتور
مس شهر بابک - گل گهر سیرجان
ذوب آهن - استقلال
آلومینیوم - پیکان
صنعت نفت آبادان - خیبر
هفته شانزدهم:
سپاهان - آلومینیوم
خیبر - ملوان
چادرملو - پیکان
استقلال - فجر سپاسی
تراکتور - نساجی
شمس آذر - مس شهر بابک
گل گهر سیرجان - پرسپولیس
استقلال خوزستان - فولاد
صنعت نفت آبادان - ذوب آهن
هفته هفدهم:
پیکان - سپاهان
ملوان - استقلال
پرسپولیس - چادرملو
فجر سپاسی - شمس آذر
آلومینیوم - تراکتور
مس شهر بابک - استقلال خوزستان
فولاد - گل گهر سیرجان
نساجی - صنعت نفت آبادان
ذوب آهن - خیبر
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