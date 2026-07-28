متهمان پرونده میدان علیخانی در بازسازی صحنه چه گفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو تن از عوامل اصلی جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دیماه سال گذشته، اجرا شد. پیش از این نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو عنصر دیگر این پرونده، به دار مجازات آویخته شده بودند.
تشریح جنایت؛ حمله ای وحشیانه به حافظان امنیت
در جریان حوادث ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی ملکشهر اصفهان، گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم، قمه، چاقو، تبر، قداره و کوکتل مولوتوف، جنایتی کمسابقه را رقم زدند.
طبق مستندات پرونده، این افراد علاوه بر تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، با ایجاد رعب و وحشت، خیابانهای منطقه را مسدود کردند. وحشیگرانهترین بخش این جنایت، زمانی رقم خورد که اغتشاشگران به ماموران بیسلاح پلیس که برای برقراری نظم حضور یافته بودند، حمله کرده و آنها را زندهزنده به آتش کشیدند و سپس به پیکر مطهرشان اهانت کردند. بر اساس روایت شاهدان عینی، حتی برخی از اغتشاشگران حاضر در میدان نیز با دیدن این صحنه دچار رعب و وحشت شدید شده و از محل گریختند.
روند دادرسی و اقرار متهمان
روند رسیدگی به این پرونده با حساسیت و دقت نظر ویژهای دنبال شد. متهمان در جریان بازسازی صحنه جنایت و مواجهه حضوری با ادله و مستندات، به شرح کامل جنایت خود پرداختند.
اقرارات کلیدی متهمان در جریان دادرسی
ابوالفضل سپاهی بادجانی بهعنوان یکی از مؤثرترین عوامل، در آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی نقش مستقیم داشت.
متهم دیگر، امیرحسین صفری، نیز در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر حافظان امنیت همدست بود.
در جریان بازسازی صحنه، متهمان محل حادثه و چگونگی وقوع جنایت را دقیقاً نشان دادند. یکی از متهمان با اشاره به محل، گفت: یکی از آن ها اینجا روی دو زانویش همین جا بود و تأکید کرد که اقدامات خود را در میان جمعیت انجام داده است.
در جریان محاکمه، مشخص شد که متهمان سابقه کیفری نیز داشتهاند؛ از جمله مشارکت در نگهداری مواد مخدر، مصرف، مشارکت در سرقت و سرقت مستوجب تعزیر.
همچنین در حین دستگیری، یک قبضه سلاح سرد (قداره) از یکی از متهمان کشف شد که وی به داشتن آن در شلوار خود اعتراف کرد.
صدای وحشت در پشت تلفن
در یکی از لحظات حساس، تماسی تلفنی با یکی از عوامل این حادثه برقرار شد. از پشت تلفن، صدای کف زدن، شعار دادن و هیاهوی جمعیت به گوش میرسید که نشان از اوضاع آشفته و وخیم منطقه داشت. در آن سوی خط، فردی با لحنی تهدیدآمیز فریاد میزد: مامورها را گرفتیم و تیکه تیکه کردیم و سوزاندیم!.
اجرای عدالت و عبرت برای فتنهگران
پس از طی تشریفات قانونی و تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور، احکام اعدام این تروریستها به اجرا درآمد.
این محاکمه و مجازات، پیام روشنی برای همه عناصر مخل امنیت و فتنهگران دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تهدید و جنایت علیه امنیت مردم و حافظان نظم عمومی، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. خون پاک شهیدان والامقامی که در این جنایت به شهادت رسیدند، هرگز پایمال نخواهد شد و عدالت، هرچند با تأخیر، گریبانگیر جنایتکاران خواهد شد.
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