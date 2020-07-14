به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عسکری از تلف شدن ۲۸ مورد لاک پشت در سواحل شهرستان جاسک خبرداد و بیان داشت: که از تعدادکل شمارش شده، ۲۵ مورد آن مربوط به سواحل شرقی اسکله آبکوهی تا دهانه خور میدانی و ۳ لاشه باقی مانده مربوطه به ساحل ونک است.

وی ادامه داد: لاشه‌ها به ترتیب تعداد، متعلق به گونه‌های پشت سبز و پوزه عقابی است. بیشتر تلفات مربوط به یک تا ۲ هفته اخیر است و تعداد کمی از آنها قدیمی تر هستند.

عسکری افزود: بجز یکی از لاشه‌ها، در باقی موارد، آثار ضربه و آسیب مشاهده نشده است. به نظر می‌رسد مرگ آنها نتیجه گیر افتادن و خفگی در تورهای صیادی باشد.

عسکری تاکید کرد: با توجه به جثه بزرگ غالب لاشه‌ها و اینکه این گونه لاک پشتان قادر به شنا در اعماق دریا و دور از ساحل می‌باشند احتمال داده می‌شود که بیشتر تلفات، نتیجه صید غیر اصولی با تورهای بزرگ (عمدتاً ترال میان آبی و پرساین) و بدون توجه به حضور زیست مندان و لاک پشت‌ها، بوده است.

در ماههای اخیر تلفات آبزیان غیر خوراکی در استان علی الخصوص سواحل شرقی شهرستان جاسک که صید گاه شناورهای ترالر می‌باشد به شدت افزایش یافته است.