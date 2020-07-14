به گزارش خبرگزاری مهر، افشین عسکری از تلف شدن ۲۸ مورد لاک پشت در سواحل شهرستان جاسک خبرداد و بیان داشت: که از تعدادکل شمارش شده، ۲۵ مورد آن مربوط به سواحل شرقی اسکله آبکوهی تا دهانه خور میدانی و ۳ لاشه باقی مانده مربوطه به ساحل ونک است.
وی ادامه داد: لاشهها به ترتیب تعداد، متعلق به گونههای پشت سبز و پوزه عقابی است. بیشتر تلفات مربوط به یک تا ۲ هفته اخیر است و تعداد کمی از آنها قدیمی تر هستند.
عسکری افزود: بجز یکی از لاشهها، در باقی موارد، آثار ضربه و آسیب مشاهده نشده است. به نظر میرسد مرگ آنها نتیجه گیر افتادن و خفگی در تورهای صیادی باشد.
عسکری تاکید کرد: با توجه به جثه بزرگ غالب لاشهها و اینکه این گونه لاک پشتان قادر به شنا در اعماق دریا و دور از ساحل میباشند احتمال داده میشود که بیشتر تلفات، نتیجه صید غیر اصولی با تورهای بزرگ (عمدتاً ترال میان آبی و پرساین) و بدون توجه به حضور زیست مندان و لاک پشتها، بوده است.
در ماههای اخیر تلفات آبزیان غیر خوراکی در استان علی الخصوص سواحل شرقی شهرستان جاسک که صید گاه شناورهای ترالر میباشد به شدت افزایش یافته است.
نظر شما