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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

تلف شدن ۲ لاک‌پشت پوزه‌عقابی در جزیره هرمز

تلف شدن ۲ لاک‌پشت پوزه‌عقابی در جزیره هرمز

بندرعباس - رئیس مرکز تحقیقات زیست‌محیطی شهید هرمزی جزیره هرمز از تلف شدن دو قطعه لاک‌پشت پوزه‌عقابی در این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رنجبر، اظهار کرد: علت تلف شدن این دو قطعه لاک‌پشت پوزه‌عقابی در دست بررسی است.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هیچ‌گونه آسیب فیزیکی به لاک‌پشت‌ها وارد نشده است و علت دقیق تلف شدن آنها در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است، لاک‌پشت پوزه‌عقابی از گونه‌های ارزشمند زیست‌بوم دریایی خلیج فارس است و حفاظت از زیستگاه و جمعیت این گونه از اهمیت زیست‌محیطی برخوردار است.

کد مطلب 6944624

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