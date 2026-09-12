به گزارش خبرگزاری مهر، علی رنجبر، اظهار کرد: علت تلف شدن این دو قطعه لاکپشت پوزهعقابی در دست بررسی است.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد هیچگونه آسیب فیزیکی به لاکپشتها وارد نشده است و علت دقیق تلف شدن آنها در دست بررسی قرار دارد.
گفتنی است، لاکپشت پوزهعقابی از گونههای ارزشمند زیستبوم دریایی خلیج فارس است و حفاظت از زیستگاه و جمعیت این گونه از اهمیت زیستمحیطی برخوردار است.
بندرعباس - رئیس مرکز تحقیقات زیستمحیطی شهید هرمزی جزیره هرمز از تلف شدن دو قطعه لاکپشت پوزهعقابی در این جزیره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رنجبر، اظهار کرد: علت تلف شدن این دو قطعه لاکپشت پوزهعقابی در دست بررسی است.
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