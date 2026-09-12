به گزارش خبرگزاری مهر، علی رنجبر، اظهار کرد: علت تلف شدن این دو قطعه لاک‌پشت پوزه‌عقابی در دست بررسی است.



وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد هیچ‌گونه آسیب فیزیکی به لاک‌پشت‌ها وارد نشده است و علت دقیق تلف شدن آنها در دست بررسی قرار دارد.



گفتنی است، لاک‌پشت پوزه‌عقابی از گونه‌های ارزشمند زیست‌بوم دریایی خلیج فارس است و حفاظت از زیستگاه و جمعیت این گونه از اهمیت زیست‌محیطی برخوردار است.