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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

توسط رگولاتوری؛

مهلت اعتبار پروانه فعالیت برخی اپراتورهای ارتباطی تمدید شد

مهلت اعتبار پروانه فعالیت برخی اپراتورهای ارتباطی تمدید شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مهلت اعتبار پروانه فعالیت برخی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و مخابراتی را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات عمومی انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای (SAP)، ارائه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین‌المللی ماهواره‌ای (GMPCS) و انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA) تا ۳۱ تیرماه، می‌توانند اعتبار پروانه خود را تمدید کنند.

در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به آثار محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، مهلت قانونی برای تمدید اعتبار تمامی مجوزها (شامل تاییدیه و مهلت درخواست یا اقدام)، پروانه‌های رگولاتوری و تعرفه‌های مدت‌دار که اعتبار آنها به پایان رسیده است را تا ۳۰ آذرماه تعیین کرد.

بر همین اساس دارندگان تمامی پروانه‌ها می‌توانند تا پایان آذرماه بدون مراجعه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تمدید اعتبار، در چارچوب پروانه خود فعالیت کنند.

کد مطلب 4974065

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