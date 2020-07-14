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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعلام کرد؛

وضعیت بحرانی ۱۹ بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری

وضعیت بحرانی ۱۹ بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از وضعیت بحرانی ۱۹ بیمار کرونایی بستری در مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بیماران کرونا در بیست و چهارمین روز تیرماه سال ۹۹ عنوان کرد: ۲۷۳ نفر با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی استان مراجعه داشته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: تست ۱۲ مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

وی تاکید کرد: هم اکنون ۹۰ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۲ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ مورد فوتی جدید ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۶۶ نفر رسید.

وی ادامه داد: هم اکنون ۱۹ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان مورد مراقبت و درمان هستند.

کد مطلب 4974072

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    نظرات

    • a IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چرا داخل شهرستان اردل میگن داریم ماسک می دوزیم اما فقط یه بار به مردم دادن

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