۷۰۰ هزار واحد صنفی در معرض خطر جدی کرونا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، ابراهیم درستی گفت: درست است که خط مقدم مبارزه با کرونا، تیم پزشکی و کادر درمان است اما نباید از سایر صنوفی که خدمات عمومی به مردم ارائه می‌کنند غافل شد.

وی با اشاره به پیگیری‌ها درباره مشکلات مالیاتی صنوف گفت: با مسئولان مربوطه مذاکره شده تا اجرای ماده ۱۸۶ که براساس آن صنوف تا قبل از تسویه حساب کامل نمی‌توانند پروانه کسب بگیرند، تا پایان شهریور به تعویق بیفتد.

نماینده اصناف درسازمان امور مالیاتی افزود: در بعضی از صنوف درآمد اسفند و فروردین برابر با یک سال کاری است و امسال که این درآمد که به نام درآمد شب عید شناخته می‌شود، وجود نداشت، اصناف ضرر اقتصادی زیادی دیده‌اند و شغل‌های مختلفی به دلیل آنکه به عنوان شغل‌های پرخطر شناخته می‌شدند، نتوانستند فعالیت کنند و در کرونا آسیب دیدند. ما پیشنهاد دادیم که نه تنها به مالیات سال ۹۷ آنها اضافه نشود بلکه کسر و در برخی صنوف معاف شوند.

درستی تصریح کرد: جدولی آماده کرده‌ایم که در آن شغل‌های پرخطر و کم‌خطر مشخص شده‌اند تا معلوم شود که چه شغل‌ها و صنوفی می‌توانند از مالیات معاف شوند.

وی افزود: ما همچنان در دوران کرونا هستیم و زود است که برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کنیم. باید امروز از همه ابزارها همچون فضای مجازی و اینترنت برای کمک به اصناف استفاده کنیم و بسیاری از واحدهای صنفی می‌توانند با استفاده از اینترنت و فروش مجازی درآمد خود را افزایش بدهند.