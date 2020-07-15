فرهاد منتصر کوهساری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتشار خبری در یکی از رسانه‌های هندی مبنی بر اینکه ایران این کشور را از پروژه ساخت خط آهن چابهار کنار گذاشته است، اظهار داشت: این خبر اساساً صحت ندارد و اشتباه است؛ ما هیچ قراردادی در بخش ریلی و ساخت خط آهن چابهار-زاهدان با هندی‌ها نداشتیم.

وی افزود: تنها قراردادی که با هندی‌ها در خصوص سرمایه گذاری در بندر چابهار داریم، یکی بحث احداث تجهیزات بندری و دیگری فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری است.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: البته قبلاً یک لیستی در خصوص سرمایه گذاری هندی‌ها در بندر چابهار داشتیم که در آن موضوع زیرساخت ریلی و خط آهن چابهار هم دیده شده بود، اما در زمان مذاکرات بر روی آن توافق حاصل نشد که هندی در بخش ریلی هم وارد شوند.

منتصر کوهساری با بیان اینکه اصلاً قراردادی با هندی‌ها در بخش ریلی نداشته‌ایم که قرار باشد آنها را از این موضوع کنار بگذاریم، تصریح کرد: بحث مربوط به تحریم‌ها ارتباطی به همکاری ایران و هند در چابهار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی روزنامه The Hindu اعلام کرده است: پس از ۴ سال که هند و ایران توافقی برای احداث خط آهن از بندر چابهار تا زاهدان همراستا با مرز افغانستان امضا کردند، دولت ایران به علت تأخیر طرف هندی در تأمین بودجه و آغاز پروژه، تصمیم گرفته است تا احداث این خط آهن را خودش انجام دهد.

این خبر رسانه هندی در برخی رسانه‌های داخلی طی روزهای گذشته بازتاب داشته است و این شائبه را ایجاد کرده که همکاری با کشور چین، عامل حذف هند از پروژه احداث خط اهن چابهار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این ادعای عجیب روزنامه هندی در حالی مطرح می‌شود که ایران سال هاست موضوع احداث خط آهن چابهار-زاهدان را پیگیری کرده و حتی سال گذشته با موافقت رهبر معظم انقلاب، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار این پروژه قرار گرفته است؛ تا کنون بیش از ۳۰ میلیون یورو از این تسهیلات به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان مجری پروژه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار آن واگذار شده است؛ هفته گذشته نیز مراسم ریل گذاری این خط آهن با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.