بیانیه باشگاه سپاهان در اعتراض به داوری بازی با پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه باشگاه سپاهان با عنوان «اشتباهات داوری تا کی و کجا و به چه قیمتی؟» آمده است:

«جدا از مباحث فنی که جای مطرح کردنش اینجا نیست و کارشناسانی که غرض ورزی خاصی با سپاهان نداشته اند به آن پرداخته‌اند و از آماری که تیم فوتبال سپاهان در مقابل رقبایش ثبت کرده، تحسین می کنند، بد نیست کمیته داوران فدراسیون فوتبال هم نگاهی به عمل داورانش و سرنوشتی که آنها برای تیم ها رقم می زنند، داشته باشد.

در این سه صحنه ای که کارشناس داوری مختلف رای به اعلام پنالتی دارند، داور مسابقه آقای اکبریان معلوم نیست به چه دلیل اینقدر راحت از حق تیمی که شایسته کسب پیروزی و گرفتن سه امتیاز بود، عبور می کند؟! از پنالتی اول که پاس رو به عقب محبی با دست مدافع حریف به مقصد نرسید تا زدن پای منصوری و در نهایت هل دادن محبی در محوطه جریمه؛ این ها سه صحنه ای بود که داور می توانست به سادگی با سوت های درست، به رسیدن سپاهان به حقش کمک کند ولی افسوس که در طول فصل بارها شاهد این اتفاقات بوده‌ایم ولی عزمی برای تغییر آن نه.

سپاهان همیشه در مقابل مسئولان فوتبال ایران و تصمیماتی که می‌گیرند، موضع پذیرش را در دستور کارش قرار می دهد ولی آیا حالا کسی هست که پاسخ این امتیازات از دست رفته نه تنها در بازی برابر پارس جم که مسابقات دیگر لیگ تا هفته بیست و چهارم را بدهد؟ آیا وقت آن نیست که پاسخ قانع کننده تری برای از دست رفتن دو امتیاز ما در این بازی داده شود؟ دو امتیازی که شاید موقعیت ما نه برای قهرمانی که برای کسب سهمیه آسیایی را به خطر بیاندازد؟ همیشه مسئولان باشگاه ها و مربیان فوتبال در قبال نتیجه نگرفتن، ملزم به پاسخگویی هستند و حالا ما می خواهیم بدانیم در قبال این اشتباهات جبران ناپذیر چه کسی پاسخگو است؟»