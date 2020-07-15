دعا کنید در تهران زلزله نیاید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران با موضوع فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در شهر تهران صبح امروز در سازمان مدیریت بحران با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، پیروز حناچی شهردار تهران، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران و رضا محمدی کرمی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اینکه پس از زلزله دماوند جلسه‌ای را با کارشناسان مؤسسه ژئوفیزیک و شناخت رفتار گسل‌های تهران داشتیم، گفت: ۸۸ درصد آمادگی در تهران برای مقابله با زلزله وجود دارد.

وی افزود: با وجود ظرفیت آمبولانس و واحدهای امدادی در تهران مساله این است که راه‌ها باز نیست و کار در این زمینه پیچیده است.

نجار با بیان اینکه ۳ استان معین برای تهران قرار داریم، گفت: همچنین مناطق شهر تهران معین زلزله در این شهر هستند و انتظار می‌رود هماهنگی‌ها بیشتر و مراودات بهتری میان همه مناطق و استان‌ها باشد.

وی افزود: دعا کنید تهران زلزله نیاید و بعضاً این حرف مورد تمسخر قرار گرفته و حتی برخی رسانه‌ها به آرم ستاد ما هم رحم نکردند. اولین کار ما دعاست و پس از آن تلاش می‌کنیم و باید آمادگی را ارتقا دهیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: با وجود آموزش‌های رسانه‌ها در زلزله ملارد تهران قفل شد.

وی افزود: تلاش‌های گسترده‌ای برای آمادگی با زلزله تهران صورت گرفته اما برای مثال از میان ۴۸۰ منبع آب اضطراری، تنها چند مورد بهره برداری نرسیده است.

نجار ایجاد پهنه‌های بالگردی در تهران برای ورود نیروی امدادی در تهران را لازم دانست و گفت: مشخص کردن باندها برای استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی است.

وی ادامه داد: باند دوشان تپه، فرودگاه مهرآباد و قلعه مرغی را از نیروی هوایی درخواست کردیم حفظ کنیم.

نجار با اشاره به اینکه برای حفظ باند دوشان تپه ۲۴ سال قبل به برنامه بودجه گفته‌ایم بودجه‌ای اختصاص دهد تا ترمیم کنیم و هنوز مانده است.