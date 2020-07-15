علی جدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی باید دو نگاه کوتاه مدت و فوری و نیز نگاه بلند مدت و ساختاری داشته باشیم.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی به مسائل زود بازده اشاره کرد و بیان داشت: طرح‌هایی با قید فوریت در این زمینه وجود دارد به عنوان مثال در حوزه مسکن طرح مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شد که سعی شد با گران کردن هزینه احتکار خانه، کمک بیشتری به مردم شود.

وی افزود: در حوزه‌های خودرو و ارز نیز طرح‌های زودبازده و فوری در دستور کار مجلس قرار دارد.

جدی در ادامه توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی را لازم دانست و گفت: ساختار بودجه‌ریزی کشور عملیاتی نیست و باید اصلاح شود و همچنین اصلاح ساختارهای بانکی و سیاست‌های حمایتی از صنایع نیز جز طرح‌های بنیادی مجلس خواهد بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از صنایع تصریح کرد: باید صنایعی که واردات ما را کمتر می‌کند و صادرات محور هستند و دانش بنیان فعالیت می‌کند در اولویت کمک‌های دولتی باشند اما تاکنون به دلیل عدم این اولویت بندی ها و به واسطه برخی زد و بندها تسهیلات ارائه می‌شد لذا این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان با مشخص شدن معیار و شاخص در کمیسیون صنایع مجلس دنبال خواهد شد.

جدی در پایان با اشاره به شیوع کرونا و آسیب رسیدن به برخی صنایع گفت: این موضوع را نیز با فوریت در کمیسیون صنایع مجلس پیگیری خواهیم کرد.