حضور قهرمانان کشتی در روستای محروم استان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل قاسمی دارنده ۲ مدال طلا و نقره المپیک و نایب قهرمان کشتی آزاد جهان به همراه حبیب اخلاقی دارنده مدال برنز جهان در کشتی فرنگی، به نمایندگی از موسسه فرهنگی خادمین امام علی (ع) با حضور دوباره در روستای ممبین ضمن توزیع برخی مواد غذایی، پیگیر مشکلات روستائیان این منطقه شدند.

روستای ممبین، یکی از محرومترین و دور افتاده‌ترین روستاهای ایران در استان خوزستان است. مردم این روستا از امکانات اولیه معیشتی و رفاهی محروم هستند و با سختی‌های بسیار زندگی می‌کنند. این روستا در شمال غربی ایذه و هم مرز با استان چهارمحال و بختیاری واقع است.رسول خادم قهرمان المپیک و جهان در این سفر این دوقهرمان کشور را همراهی کرد.

کمیل قاسمی در این زمینه گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در موسسه فرهنگی خادمین امام علی (ع) به لطف خدا و حمایت خیرین برخی اقلام ضروری به روستائیان محروم ممبین اهدا شد. بدنبال اقدام برای بهبود زیر ساخت‌های عمرانی برای مردم این روستا هستیم که البته کار دشواری است.

وی خاطرنشان کرد: برای هفتمین باری بود که به این روستا سفر می‌کردیم، واقعا اهالی این منطقه زندگی بسیار سختی دارند، هر دفعه برخی مشکلات آن‌ها اعم از موضوعات معیشتی و پزشکی پیگیری شده است. قصد داریم با کمک خیرین اقداماتی را در خصوص کمک‌ به احداث چند منزل تخریب شده و ساخت حمام‌های روستایی و سرویس‌های بهداشتی را دنبال کنیم تا اندکی از مشکلات جاری این مردم کاسته شود.

