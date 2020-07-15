به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات شیوه و زمان بندی برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد.

با توجه به تصمیم اخذ شده مبنی بر تعویق آزمون کشوری، آزمون مرحله اول دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی که مقرر بود در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ تیرماه سال ۹۹ برگزار شود به تاریخ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد تغییر یافت.

این آزمون همانند ادوار گذشته به صورت کتبی (دفترچه و پاسخنامه کاغذی) برگزار خواهد شد.

نوبت بندی برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر رشته بر اساس نوبت صبح یا عصر هر یک از روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب همان نوبت بندی اعلام شده است.

جدول زمان بندی جدید آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال ۱۳۹۹

زمان رشته ها صبح جمعه ۱۰ مردادماه ۹۹ مجموعه باکتری شناسی (باکتری شناسی پزشکی، توکسین های میکروبی). بهداشت حرفه ای. آمار زیستی. مجموعه مدیریت و اقتصاد (اقتصاد سلامت، سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی). انگل شناسی پزشکی. قارچ شناسی پزشکی. ایمنی شناسی. خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون. علوم سلولی کاربردی. ویروس شناسی. مواد دندانی. سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی. اپیدمیولوژی. طب سوزنی عصر جمعه ۱۰ مردادماه ۹۹ مدیریت اطلاعات سلامت. انفورماتیک پزشکی. مهندسی بافت. کاردرمانی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. ژنتیک پزشکی. فیزیک پزشکی. علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی– گرایش تصویربرداری عصبی، مهندسی پزشکی (رباتیک پزشکی). سیاست های غذا و تغذیه. بیولوژی تولید مثل. مددکاری اجتماعی. سلامت و رفاه اجتماعی. علوم اعصاب. مهندسی بهداشت محیط. مشاوره توانبخشی. آینده پژوهی سلامت. علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی– گرایش سلولی مولکولی. مطالعات اعتیاد صبح شنبه ۱۱ مردادماه ۹۹ مجموعه فیزیولوژی (فیزیولوژی پزشکی، فیزیولوژی ورزشی). مجموعه بهداشت باروری (بهداشت باروری، مامایی). علوم بیومدیکال مقایسه ای. علوم تغذیه. علوم تشریحی. نانوفناوری پزشکی. فارماکولوژی پزشکی. اخلاق پزشکی. طب سنتی ایرانی. پرستاری. شنوایی شناسی. گفتار درمانی. اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. ارگونومی عصر شنبه ۱۱ مردادماه ۹۹ مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی (زیست فناوری پزشکی، پزشکی مولکولی). بیوشیمی بالینی. زیست پزشکی سامانه ای. سالمند شناسی. مجموعه علوم و صنایع غذایی(علوم و صنایع غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی). سلامت در بلایا و فوریتها. آموزش پزشکی. حشره شناسی پزشکی. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک). بینایی سنجی. فیزیوتراپی. مجموعه روانشناسی (روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی)

آزمون مجموعه داروسازی صبح روز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

تعداد ۱۸ هزار و ۲۴۱ نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۹۹ گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۹۰ نفر مرد و ۱۱ هزار و ۷۵۱ نفر زن هستند.