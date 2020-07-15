۱۴۶۰ بیمار خاص در استان سمنان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

سید مجتبی اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بیماران خاص استان سمنان از پوشش حداکثری و حمایت سازمان تأمین اجتماعی بهرهمند میشوند، ابراز داشت: یک هزار و ۴۶۰ بیمار خاص تحت پوشش قرار دارند که سال گذشته بالغبر ۱۸۰ میلیارد ریال برای درمان این تعداد بیمار خاص پرداختشده است.
وی ضمن بیان اینکه طی سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۳۰۰ هزار بار مراجعه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان سمنان ثبتشده است، افزود: این میزان میانگین روزانه حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر را شامل میشود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه هزینه درمان مستقیم (دریافت خدمات از مراکز ملکی سازمان) و درمان غیر مستقیم (دریافت خدمات از مراکز غیر ملکی) بیمهشدگان تأمین اجتماعی استان طی سال گذشته دو هزار و ۲۱ میلیارد ریال بوده است، ابراز داشت: سال گذشته بالغبر یک هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال صرف درمان غیر مستقیم شده است.
اکرم بابیان اینکه امیدواریم با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی شاهرود و سمنان بتوانیم سطح ارائه خدمات تخصصی به بیمهشدگان سازمان در استان را گسترش دهیم، تصریح کرد: پرداخت و بهروزرسانی مطالبات دانشگاهها باعث شد تا ارزش دفترچههای درمانی بسیار ارتقا پیدا کند.
وی بابیان اینکه ۹۷ درصد مراکز درمانی و تشخیصی استان سمنان با تأمین اجتماعی قرارداد همکاری دارند، افزود: ارتقا و نوسازی تجهیزات تشخیصی و درمانی و ارتقا هتلینگ بیمارستانی در اولویت برنامههای راهبردی مدیریت درمان استان محسوب میشود.
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