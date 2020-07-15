به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، زاک پاندل، رئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در بانک گلدمن ساکس میگوید: در ۱۲ ماه آینده یوآن چین رشد قابلتوجهی در برابر دلار خواهد داشت.
پاندل با توجه به سلامت اقتصاد چین پیشبینی کرد در ۱۲ ماه آینده ارز چین به نرخ برابری دلاری ۶.۷۰ برسد.
این در حالی است که در معاملات روز چهارشنبه، نرخ برابری دلار با یوآن در بازارهای داخلی چین ۶.۹۹۷۳ واحد و در بازارهای خارج از چین ۶.۹۹۷۱ واحد بود.
این استراتژیست گفت: من معتقدم وضعیت داخلی اقتصاد چین در واقع بسیار قدرتمند به نظر میرسد. این کشور با ریکاوری خوبی مواجه خواهد شد.
او گفت: دادههای اداره کالای چین نشان داد که وضعیت تجارت این کشور در ماه ژوئن فراتر از انتظار بوده است. دادههای دیگر هم نشان میدهند که فعالیت تولید چین در حال افزایش است. به نظر من در این بازه ۱۲ ماهه چشمانداز بسیار خوبی برای یوآن وجود دارد.
نظر شما