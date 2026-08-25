به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه طوفانی در یکی از روستاهای جنوب غربی فرانسه به وقوع پیوست که منجر به مجروح شدن ۴۱ نفر و آسیب دیدن صدها منزل مسکونی شد.

مقامات فرانسوی به دلیل وقوع طوفان در مناطق وسیعی از جنوب غربی کشور، وضعیت «هشدار نارنجی» اعلام کردند و مناطق متعددی شاهد قطع برق و اختلال در شبکه حمل‌ونقل بوده‌اند.

مقامات فرانسوی در استان «اود»، مرحله سوم مسابقات دوچرخه‌سواری «ووئلتا اسپانیا» که در این منطقه برگزار می‌شد، را پس از آنکه تگرگ شدید، دوچرخه‌سواران را غافلگیر کرد، لغو کردند.

شدت طوفان به حدی بود که در روستای «بوماس» که تنها هزار نفر جمعیت دارد، به حدود ۳۰۰ خانه آسیب رساند و سقف برخی از خانه‌ها کنده شد.

به گفته مقامات محلی، بیش از ۱۲۰ نیروی امدادی به محل حادثه اعزام شده‌اند. همچنین ۱۵ زخمی به بیمارستان منتقل شده اند. سازمان هواشناسی ملی فرانسه گزارش داد که سرعت باد در روستای همجوار، به ۱۱۷ کیلومتر در ساعت رسیده است.

فیلیپ تابارو وزیر حمل‌ونقل فرانسه، اعلام کرد که طوفان‌های حاکم بر جنوب فرانسه باعث اختلال در شبکه حمل‌ و نقل شده و منجر به تأخیر در حرکت قطارها و مسدود شدن جاده‌ها گشته است؛ علاوه بر این، پروازها در فرودگاه‌های بوردو، مارسی، نیس، تولوز و حتی در پاریس که در شمال قرار دارد، با تأخیر یا لغو مواجه شده‌اند.

همچنین به گفته مسئولان، جریان برق در ۲۸۰۰ خانه در ۱۰ روستا قطع شده است.