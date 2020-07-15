به گزارش خبرگزاری مهر، این تعطیلی بر اساس دستور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به مدت یک هفته از روز ۲۴ تیرماه اعمال میشود در عین حال فعالیتهای کانون ویژه کودکان و نوجوانان در پرتال اینترنتی این مجموعه به نشانی kpf.ir برای علاقهمندان ادامه خواهد یافت.
پرتال اینترنتی کانون چندی است به صورت آزمایشی راهاندازی شده است و در ماههای اخیر و با شیوع ویروس کرونا به ارائه فعالیتها و آموزشهای کانون در محیط اینترنت پرداخته و مورد استقبال خانوادهها و کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.
در حال حاضر کانون بسیاری از آموزشهای خود را به صورت برخط (آنلاین) و بدون محدودیت زمانی (آفلاین) و در سطح ملی و استانی ارائه میدهد در همین حال تماشای فیلمهای سینمایی، انیمیشن و تئاتر و ارائه فیلمهای کوتاه آموزشی مربیان و مدرسان کانون در این سایت، فضای مناسبی را برای بهرهمندی مخاطبان و غنیسازی اوقات فراغت آنها فراهم کرده است.
در همین حال اجرای نمایشهای صحنهای مرکز تئاتر کانون که از روز ۱۱ تیر ۱۳۹۹ و با رعایت دستورالعملها و فاصلهگذاری فیزیکی از سر گرفته شده بود، بار دیگر به مدت یک هفته تعطیل شد.
همچنین موزه کودک کانون در خیابان حجاب و موزه تاریخ کانون در میدان شهدا نیز بر اساس این دستور بهمدت یک هفته تعطیل شده است.
نظر شما