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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

با آغاز محدودیت‌های کرونایی در تهران اعلام شد

فعالیت‌های حضوری مراکز کانون یک‌هفته تعطیل، کانون مجازی فعال

فعالیت‌های حضوری مراکز کانون یک‌هفته تعطیل، کانون مجازی فعال

هم‌زمان با تعطیلی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کلان‌شهر تهران، فعالیت‌های مجازی کانون همچنان ادامه و گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعطیلی بر اساس دستور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به مدت یک هفته از روز ۲۴ تیرماه اعمال می‌شود در عین حال فعالیت‌های کانون ویژه کودکان و نوجوانان در پرتال اینترنتی این مجموعه به نشانی kpf.ir برای علاقه‌مندان ادامه خواهد یافت.

پرتال اینترنتی کانون چندی است به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است و در ماه‌های اخیر و با شیوع ویروس کرونا به ارائه فعالیت‌ها و آموزش‌های کانون در محیط اینترنت پرداخته و مورد استقبال خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان قرار گرفته است.

در حال حاضر کانون بسیاری از آموزش‌های خود را به صورت برخط (آنلاین) و بدون محدودیت زمانی (آفلاین) و در سطح ملی و استانی ارائه می‌دهد در همین حال تماشای فیلم‌های سینمایی، انیمیشن و تئاتر و ارائه فیلم‌های کوتاه آموزشی مربیان و مدرسان کانون در این سایت، فضای مناسبی را برای بهره‌مندی مخاطبان و غنی‌سازی اوقات فراغت آن‌ها فراهم کرده است.

در همین حال اجرای نمایش‌های صحنه‌ای مرکز تئاتر کانون که از روز ۱۱ تیر ۱۳۹۹ و با رعایت دستورالعمل‌ها و فاصله‌گذاری فیزیکی از سر گرفته شده بود، بار دیگر به مدت یک هفته تعطیل شد.

همچنین موزه کودک کانون در خیابان حجاب و موزه تاریخ کانون در میدان شهدا نیز بر اساس این دستور به‌مدت یک هفته تعطیل شده است.

کد مطلب 4974678
مریم علی بابایی

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